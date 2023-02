El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el Gobierno de España asuma la totalidad de los gastos de emergencia ocasionados por Filomena, según ha informado este jueves la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno. Exactamente, los servicios jurídicos municipales han exigido 60,9 millones de euros a través de una demanda impuesta en la Sala de lo Contencioso del TSJM, donde han reclamado la impugnación de la resolución de la delegada del Gobierno en Madrid, en la que se concedió una subvención parcial por importe de 1,46 millones. "Entendemos que la resolución es absolutamente injusta con los intereses de los madrileños y, por tanto, vamos a recurrir a los tribunales para que se pueda rectificar", ha señalado Sanz.

El Consistorio madrileño afirma en la demanda que la resolución de la Delegación del Gobierno impugnada "adolece totalmente de motivación, toda vez que se ha impedido a esta Administración municipal conocer por qué determinados gastos han sido subvencionados con arreglo al Real Decreto Ley 10/2021 y otros no" y reclama que "se acuerde la estimación del total de los gastos de emergencia derivados de la borrasca Filomena reclamados". "No tiene ninguna justificación, hay gastos que se asumen en unos distritos y en otros no. Es de una arbitrariedad total y absoluta", ha censurado, muy seria, la portavoz municipal.

La factura que demandan incluye los efectos que la borrasca produjo en la ciudad de Madrid, así como los distintos trabajos y actuaciones llevados a cabo por el Ejecutivo local para paliar los daños sufridos. Como por ejemplo, la actuación sobre la retirada de nieve de calles y plazas, además de la aplicación de fundentes, el suministro de material de ferretería al Servicio Samur y Protección Civil, el suministro de cadenas para vehículos de emergencia municipales, actuaciones en la autovía de circunvalación M-30 o el alojamiento por imposibilidad de desplazamiento a funcionarios del cuerpo de Policía Municipal.

Además, sostienen desde el Ejecutivo local, "Filomena tuvo efectos sobre la prestación de servicios públicos municipales como el servicio funerario, el transporte público o el servicio de gestión y vigilancia de la circulación; así como en las instalaciones municipales como centros deportivos, centros educativos adscritos a los distritos o trabajos de limpieza, despeje de accesos y esparcimiento de sal en los equipamientos esenciales". También contrajo consecuencias "sobre el arbolado y demás zonas verdes de la ciudad de Madrid como actuaciones sobre el arbolado de las zonas verdes y viario de la ciudad, actuaciones sobre los parques históricos, singulares y forestales, actuaciones sobre la red de drenaje urbano o actuaciones en Club de Campo Villa de Madrid", desglosan.

Factura: retirada de árboles, limpieza, suministro de sal...

Como ejemplo de gastos que no han sido tenidos en cuenta por la Delegación del Gobierno en su resolución, la demanda hace referencia al suministro de sal en el viario del distrito de Salamanca, único distrito cuya actuación, en relación con este gasto, no ha sido subvencionada. O, por añadidura, los gastos ocasionados por la retirada de árboles y ramas caídas, la evaluación de todas las posiciones arboladas y los trabajos de poda y tala necesarios para evitar riesgos de desplomes o caídas de arbolado o ramas sobre las personas.

Tampoco se tuvo en cuenta, recoge la demanda, los trabajos de retirada de nieve y hielo de las calzadas y de las aceras; trabajos de limpieza de las zonas de influencia de los elementos de drenaje urbano o el suministro de mantas, edredones, material de abrigo y calefactores de parafina para su reparto por los Bomberos municipales en aquellas zonas de Madrid con especiales necesidades y que han sido admitidos como gastos subvencionables por la jurisprudencia en determinados supuestos.