Irene Montero exige al PSOE una reunión sobre el 'sí es sí' para tener una respuesta antes del Pleno del 7 de marzo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha instado al PSOE a sentarse a dialogar para dar una solución lo antes posible y "una respuesta unitaria como Gobierno" a la reforma de la Ley 'sólo sí es sí'. Esta se encuentra en el 'punto de mira' dadas las decisiones judiciales de rebajas de penas a las que ha dado lugar, provocando así una gran preocupación entre las víctimas y en la sociedad en general.

"Quiero que nos reunamos, que nos sentemos y tengamos pronto una solución, una respuesta unitaria como Gobierno a esa preocupación de las víctimas y de la sociedad" manifestó Montero este viernes, instando al Presidente del Gobierno a alcanzar un acuerdo "antes de que el debate llegue al Pleno del Congreso" el próximo 7 de marzo.

Asimismo, la militante del partido morado ha calificado como "bastante incomprensible" que el PSOE "no quiera sentarse" a dialogar. Por ello, ha insistido en su postura: "Yo no me voy a levantar de la mesa". En torno a esta 'falta de acuerdo' entre los socios de Gobierno, la máxima exponente de Igualdad ya aclaró el miércoles que no se trata de un problema técnico, sino que existe "un problema político".

"Quiero convencer al PSOE"

Por tanto, ha insistido en que han mandado "muchas propuestas", pero quieren hacer pública una "respuesta unitaria tanto del Gobierno como de la mayoría feminista del Congreso de los Diputados".

Por ello Montero ha mostrado las 'prisas' por dar una solución a la reforma de la Ley 'sólo sí es sí'. "Quiero convencer al PSOE de que volver al Código Penal anterior de la violencia o la intimidación de la mano del PP y Vox no es una respuesta, no es una solución. Tenemos mucho margen para el acuerdo mientras el consentimiento se mantenga en el centro del Código Penal", concluyó la ministra.