La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva promete convertirse en el evento del año. Tras sus idas y venidas debido a las infidelidades del empresario, la pareja decidió darle una nueva oportunidad al amor y, sin pensarlo dos veces, continuar con los planes para celebrar su compromiso que, finalmente, tendrá lugar el próximo 8 de julio.

Este viernes, el Club Social de El programa de Ana Rosa se ha hecho eco de la aparición pública de la pareja en la Mercedes-Benz Fashion Week, donde Onieva acompañó a su prometida para mostrarle su apoyo en su debut como diseñadora con Pedro del Hierro.

La marquesa de Griñón apuntó ante los medios que su pareja "ha dejado la noche y sale mucho menos", una de las condiciones que ella le puso para retomar la relación. En el plató del matinal, los colaboradores han destacado que todo parece apuntar a que "es ella quien lleva las riendas de la relación". Incluso, Joaquín Prat ha tildado a Onieva de "calzonazos".

No obstante, Leticia Requejo ha respondido que la situación no es así y que, pese a lo que pueda parecer, las decisiones no las toma solo Tamara: "Tampoco vendamos una imagen de que Íñigo se deja hacer".

"En ningún caso es así, lo comenta gente muy cercana a la pareja", ha agregado Requejo que, además, ha agradecido que la pareja se mostrase natural ante los medios: "Yo le veo encantado y algo de agradecer es ese beso, que podrían haber hecho una portada".

Además, la colaboradora ha comentado una de las condiciones que Íñigo Onieva ha puesto para las personas invitadas a, como él lo definió, su "engagement" con Tamara Falcó: "La pareja no quiere que haya invitados de más. Aquí contamos que la boda la quieren hacer reducida, para ellos, unos 300 invitados. Íñigo ha puesto una condición a sus amigos. Los amigos que están invitados solo pueden acudir a este enlace con su mujer o prometida, en ningún caso si es novia".