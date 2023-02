Tamara Falcó, con permiso de Shakira, es una de las mujeres del momento: no hay nada que haga la socialité que no acabe convirtiéndose en noticia o tendencia, tanto en lo personal como en lo que a moda se refiere. Y es que la marquesa de Griñón es un referente exclusivo que, por supuesto, cuenta con su propia colección bajo el paraguas de la firma Pedro del Hierro, TFP by Tamara Falcó con la va a desfilar por primera vez en la Mercedes-Benz Fashion Week este jueves 16 de febrero. Así lo ha hecho saber vía Instagram a sus más de un millón y medio de seguidores con numerosas stories que nos han permitido acompañarla en la preparación de su debut.

El último fitting, que puede verse en su feed de Instagram, augura una nueva colección repleta de color, plumas y bolsos mini: una propuesta arriesgada que parece haber tomado las ya buenas bases de la anterior para evolucionar a una propuesta moderna y repleta de las tendencias que ya sabemos que van a triunfar este 2023.

Habrá que esperar aún unas semanas antes de poder comprar en Cortefiel las nuevas prendas y complementos de la nueva colección de TFP by Tamara Falcó, pero, mientras, tenemos la mejor de las noticias: los diseños de la hija de Isabel Presyler que ya están disponibles están rebajados más de un 70% con motivo del remate final de las rebajas. Cuatro días de ventas flash en las que podemos aprovechar para conseguir alguna de las piezas icónicas a precios muy (¡pero que muy!) asequibles. Sirva de ejemplo esta blusa que todas las amantes de la moda hemos tenido en nuestra cesta pero que, la mayoría, dejamos pasar por los 190 euros que lucía en la etiqueta. Ahora, con el 74% de descuento, ¡está a la venta por 49!

Esta blusa tiene una rebaja de más de 100 euros. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Blusa Fiesta lentejuelas Descripción: Blusa confeccionada en tejido de lentejuelas rosas con un escote en pico equilibrado con mangas encajadas con hombrera y frunce en corona para aportar volumen. Marca: TFP by Tamara Falcó Pedro del Hierro Cortefiel Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.00 Imagen:

Rebajas del 70% en TFP by Tamara Falcó

Vestido halter Granada. Con un 73% de descuento, antes costaba 289 euros, ahora 79.

Este modelo tiene una lazada extra larga en la espalda. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido ‘halter’ Granada Descripción: Vestido rojo con cuello ‘halter’ y lazada extra larga que cae por la espalda. Está fabricado en raso fluido y tiene abertura central. Marca: Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó Cortefiel Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 79 Imagen:

Abrigo amplio Tamayo. Con un descuento del 65%, antes costaba 489 euros, ahora 169.

El corte de este abrigo no puede ser más bonito. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Abrigo amplio Tamayo Descripción: Abrigo confeccionado con un tejido que mezcla lana virgen y alpaca, con botones delanteros y cuello solapa. Incluye detalles de bolsillos delanteros. Marca: Pedro del Hierro by TFP Tamara Falcó Cortefiel Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 169 Imagen:

Pantalón vaquero Pelayo. Con un descuento del 65%, antes costaba 130 euros, ahora 49.

No podemos decir no al corte 'skinny flare' con tiro alto. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Pantalón vaquero Pelayo Descripción: Este pantalón vaquero tiene un corte ‘skinny flare’, de tiro alto. La cremallera de cierre está oculta e incluye trabillas en la cintura. Está confeccionado en algodón y lycra para ofrecer esa silueta ajustada pero cómoda. Marca: Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó Cortefiel Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49 Imagen:

Falda larga de lentejuelas Confeti. Con un descuento del 60%, antes costaba 199 euros, ahora 79.

Una prenda de fondo de armario perfecta para eventos especiales. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Confeti Falda larga lentejuelas Descripción: Falda larga de lentejuelas en color negro con volante. El cierre es invisible con una cremallera lateral. Detalle drapeado delantero. Marca: Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó Cortefiel Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 79 Imagen:

Blusa camisera azul Mateo. Con un descuento del 65%, antes costaba 129 euros, ahora 45.

El corte 'oversize' y el popelín hacen de esta camisa una prenda muy elegante. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Mateo Blusa camisera azul Descripción: Blusa poleín 100% de algodón camiseta con abertura central de botones y rematada en puños con botones. Detalle de cadena en el cuello. Marca: Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó Cortefiel Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 45 Imagen:

Chaleco Jacquard Alonso. Con un descuento del 71%, antes costaba 119 euros, ahora 35.

Ideal para los 'outfits' de oficina, sobre todo si se combina con unos mocasines con calcetín. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Alonso Chaleco Jacquard Descripción: Chaleco jacquard geométrico en color marrón fabricado con una mezcla de viscosa, lana, poliamida y cachemira. Diseño con cuello pico y estampado geométrico en rosas, blancos y verdes. Marca: Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó Cortefiel Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 35 Imagen:

Vestido palabra de honor Sabika. Con un descuento del 71%, antes costaba 269, ahora 79.

Es un modelo ideal para una boda de primavera. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido palabra de honor Sabika Descripción: Vestido en azul noche con escote palabra de honor redondeado. Falda evasé con fruncido en el costado. El cierre es con cremallera en el centro de la espalda. Marca: Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falco Cortefiel Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 79 Imagen:

