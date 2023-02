Tamara Falcó, arropada por Íñigo Onieva, lanza una pulla a Mario Vargas Llosa: "Me encanta que un Nobel escriba sobre mí"

Tamara Falcó ha vivido este jueves un día muy especial. La marquesa de Griñón ha presentado su nueva colección con la firma Pedro del Hierro, y lo ha hecho arropada de su prometido, Íñigo Onieva, quien ha estado a su lado en todo momento. Incluso cuando la empresaria, respondiendo a la prensa, ha lanzado una pulla a la expareja de su madre, Mario Vargas Llosa.

La socialité ha acudido al desfile acompañada del empresario, algo que le ha hecho mucha ilusión. "Ayer justamente le pregunté si quería venir y me dijo que claro, que él encantado de acompañarme. Mi madre también me ha apoyado y me encantaría que hubiera venido. Me ha visto antes de salir de casa con este conjunto y me ha dicho que lo quiere", ha explicado.

La pareja se ha sentado en la primera fila para disfrutar de la presentación de la colección de la temporada otoño-invierno. Allí han sido vistos hablando de manera cariñosa y compartiendo gestos de afecto. "Me he dado cuenta de lo que significa el amor y que puedo querer a alguien más que a mi orgullo y a mis enfados", declaraba recientemente Falcó sobre su segunda oportunidad con Onieva.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dan un beso a su llegada a la presentación de la nueva colección de Pedro del Hierro. Juan Naharro / Getty Images

Sobre su boda, la colaboradora de El hormiguero tiene claro que no invitará al exnovio de su progenitora. "Al final, Mario y mi madre han roto y no tendría sentido que yo invitara a Mario. Siempre nos hemos llevado fenomenal y le deseo que le vaya bien".

No obstante, al ser preguntada por la polémica de Los vientos, cuento donde el autor incluyó a Falcó, en tono de sorna, esta no ha tenido dudas en tirar de humor: "Que escriba un Nobel sobre mí, me encanta. ¡Qué quieres que te diga!".