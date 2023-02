Ayuso, sobre el uso de los centros de salud: "No se puede secuestrar los espacios de todos"

La orden emitida por la Consejería de Sanidad en la que se prohíbe la recogida de firmas y el reparto de folletos ha sido defendida este jueves por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha instado a la izquierda "no se puede secuestrar los espacios de todos los ciudadanos para sus intereses electorales".

Así se ha manifestado la líder regional durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, donde ha explicado que es necesario "defender el decoro en los espacios públicos" porque los pacientes que acuden a estos centros de salud "no tienen por qué aguantar" estas reivindicaciones de algunos y "ensuciándolo todo".

"Las camisetas, las pulseras y las manifestaciones están muy bien, bienvenidas sean, pero hay que respetar el horario de atención al público y hay que destinar las labores sindicales a los lugares donde toca", ha añadido.

Para Ayuso, "no es de recibo que un paciente y una persona mayor vaya a ser atendido a un centro de salud y le estén manipulando" pidiendo firmas. En este sentido, ha defendido que "el ciudadano tiene derecho a ser tratado en un espacio público limpio" porque "un centro de salud tiene que ser un lugar de decoro, que esté limpio y dé tranquilidad".

Durante su alegato, la presidenta madrileña ha mostrado un par de imágenes donde en una de ellas aparece el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, y a la portavoz de esta formación en la Cámara regional, Carolina Alonso, colgando carteles a las puertas de otro centro: "Esto es asqueroso. Hay que obligar a acabar con ello", ha indicado.

Normativa en los centros de salud

La Consejería de Sanidad dictó este miércoles una resolución donde establece que realizará inspecciones aleatorias en 50 centros de salud de la región para "garantizar un uso adecuado" de los mismos, tras detectar actividades "distintas a la atención sanitaria" durante la jornada laboral. Todo esto se produce a raíz de la huelga de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria que lleva activa desde el pasado 21 de noviembre.

En sus instrucciones, el Gobierno regional recuerda que, de conformidad con la legalidad vigente, no está permitida la utilización de las instalaciones de Primaria para "actuaciones distintas a la prestación del servicio sanitario en beneficio del paciente". Lo que supone que no se permiten actividades como "la recogida de firmas, instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud", sostienen.