Sanidad asegura que las nuevas peticiones de Amyts "hacen muy complicado" el acuerdo

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado este martes que las nuevas peticiones de los médicos y pediatras de Atención Primaria en huelga "hacen muy complicado" alcanzar un acuerdo. Además, ha denunciado de nuevo la "falta de voluntad" existente para alcanzar una solución al paro que comenzó el pasado 21 de noviembre.

Escudero ha explicado que esta nueva propuesta recoge mantener los complementos del vigente Plan de Mejora de Primaria (3.800 euros de media para médicos de Atención Primaria y 3.300 para pediatras que se abonan desde hace un año). Y a esto, añadir 400 euros mensuales de subida lineal, más otros 500 para los puestos de difícil cobertura de tarde y otros 500 más en centros de difícil cobertura. "También han planteado dejar de dar bajas laborales a partir del 30 de junio", ha añadido.

Este ve la propuesta de "una subida lineal de hasta 1.400 euros" al mes una intención de "prolongar el conflicto" por parte de los huelguistas, ya que no considera viable llevar a cabo ese incremento.

"Cada vez es una petición nueva, con esa sensación que tenemos de no querer alcanzar un acuerdo, y la excusa es que no va el consejero. Yo he acudido a muchas reuniones a lo largo de todos estos años, estuve en la que se llegó al acuerdo en las urgencias extrahospitalarias, y no hay ninguna voluntad por mi parte de no querer llegar a acuerdo, pero quien tiene que mostrarse con esa voluntad es el sindicato", ha subrayado.

Escudero también ha querido recordar a Amyts, sindicato convocante de la huelga, que debería "reflexionar" sobre el seguimiento de la huelga, ya que en el turno de mañana de este martes ha sido del 1,36%. "Unos 27 médicos sobre 1.877 han hecho huelga", ha especificado.

En cualquier caso, el consejero ha manifestado que "ahora mismo" se está estudiando esta contrapropuesta, "una labor que implica a varias direcciones generales". Cuando se tenga una respuesta, ha indicado, se convocará al comité de huelga a una próxima reunión "que no se prolongará mucho en el tiempo".

El comité de huelga, en la undécima reunión que mantuvo este lunes con la Consejería de Sanidad, sin alcanzar un acuerdo, puso sobre la mesa de negociación una contrapropuesta basada en disminuir la petición de refuerzo retributivo de 479,77 euros a 400 euros, y la incentivación de los turnos de tarde con la rebaja del 15% al 10% sobre la media del sueldo bruto de los médicos de familia.

Trasladar el conflicto a los hospitales

Por otro lado, el máximo responsable de la sanidad madrileña ha lamentado la actitud de Amyts de querer llevar este conflicto a los hospitales, "lo cual dice de manera muy clara esa voluntad de no querer llegar a un acuerdo".

"La Consejería de Sanidad tiene información de lo que está ocurriendo en los hospitales y ya se están enviando mensajes tratando de agitar. El propio sindicato en el día de ayer ya anunció con otro documento que van a trasladar el conflicto a los hospitales. Es algo que forma parte de la estrategia del sindicato Amyts en este momento para tratar de prolongar al máximo esta huelga", ha explicado.