RTVE pagó 3,5 millones por el programa de Ana Morgade, cancelado tras una sola emisión

Después de un insuficiente dato de audiencia, Vamos a llevarnos bien, el programa de Ana Morgade en La 1, fue cancelado. Debido a ese pobre 4,8% de share, RTVE decidió paralizarlo, tal y como la propia presentadora confirmó en Twitter.

"No ha podido ser. Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado y que no va a continuar", comenzó escribiendo este viernes en Twitter. "Hemos trabajado muchísimo, hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia".

"No nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto. Nunca he sabido qué hace que la gente vibre con un programa, hay tantos factores y tantas conclusiones que una puede sacar a posteriori...", reflexionó la cómica.

Aun así, la actriz ha asegurado que puede que el espacio regrese, pero sin ella: "El programa tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses, pero yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados".

Ahora, días después de saberse la triste noticia para el futuro del espacio de entrevistas, RTVE ha desvelado cuánto costó el programa. Elena Sánchez, presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, ha anunciado que la productora llegó a un acuerdo de diez ediciones del programa por un valor aproximado de 3,5 millones de euros, casi medio millón por entrega, de una duración aproximada de 100 minutos cada uno.

Esto supone que sean unas cifras ligeramente superiores a otras producciones de The Pool para el ente público como las diferentes temporadas de La Noche D, por las que pagó aproximadamente 3 millones.