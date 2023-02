El triste mensaje de Risto Mejide por San Valentín y la reacción de Laura Escanes

Con motivo del día de los enamorados, Risto Mejide quiso lanzar una reflexión acerca de esos sentimientos que nos une a otra persona. En un texto que ha publicado en sus redes, coincidiendo con la emisión de Viajando con Chester, y que tiene tintes de tristeza.

"Normalmente me habría esperado hasta mañana. Pero es que esta vez toca publicarla hoy. Ahí tenéis la intro a @chestercuatro de esta noche: 'Enamorarse'. #felizsanvalentín", es el encabezado del publicista con el que da la bienvenida al vídeo en el que analiza las diferentes fases del amor.

"¿Por qué nos enamoramos? En serio, ¿por qué decidimos complicarnos la vida de esa manera? ¿Por qué sufrir por alguien que nos hemos encontrado por ahí?", se pregunta, entre otras cosas, el presentador. "La vida sería muchísimo más sencilla sin amor, si a eso pudiéramos seguir llamándola vida", lee.

Una publicación que ha causado cierto revuelo en las redes, ya que es la primera vez que Risto habla de amor tras la ruptura con Laura Escanes. precisamente la modelo ha compartido un texto en la misma línea y que, según algunos medios, parece que es una reacción al padre de su hija.

La publicación de Laura Escanes. INSTAGRAM LAURA ESCANES

"Tú, que formarás parte de mí aunque no estés a mi lado, aunque no esté a tu lado yo. No sabes qué es llegar a casa y verla a la mitad", subraya la influencer, que se hace eco de la canción Dime qué hago, del cantautor gallego Luis Fercán. "En bucle desde ayer", añade.

Sea o no una reacción a la publicación de Risto, lo cierto es que era habitual durante su relación verlos compartir extractos de textos para transmitirse lo que sentían el uno por el otro.

Actualmente, al menos públicamente, ambos mantienen una relación cordial por el bien de su hija, Roma, que tiene ya tres años.