Mario Casas apoya a Berta Vázquez tras las críticas por su físico en los Premios Goya: "Bella"

Mario Casas es el ex de Berta Vazquez, la chica que es preciosa, por X cosas ha subido de peso, y por ello no deja de ser lo que es, un pibon.

Me llena de ternura ver como su propio ex le comenta en su foto tras tanto hate que es bellísima, y hablando con los medios lo REMARCA pic.twitter.com/C4RFKDJb1W