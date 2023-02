Ana Morgade estrenó este martes Vamos a llevarnos bien, su programa de entrevistas en La 1. Sin embargo, tras un pobre 4,8% de share, RTVE ha decidido paralizarlo, tal y como la propia presentadora ha confirmado en Twitter.

"No ha podido ser. Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado y que no va a continuar", ha comenzado escribiendo este viernes en Twitter. "Hemos trabajado muchísimo, hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia".

"No nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto. Nunca he sabido qué hace que la gente vibre con un programa, hay tantos factores y tantas conclusiones que una puede sacar a posteriori...", ha reflexionado la cómica.

Aun así, la actriz ha asegurado que puede que el espacio regrese, pero sin ella: "El programa tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses, pero yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados".

"Este programa no será mi última pelea, obvio, pero esta batalla ha concluido. Nos marchamos después de un solo intento, qué le vamos a hacer", ha continuado lamentando. "Me da mucha pena no haber tenido la oportunidad de seguir trabajando para encontrar la forma de que el programa conecte, que haga reír, que funcione. Seguiré intentándolo en otras aventuras".

"Gracias a todo el equipo por volcarse y ser una monez absoluta. Gracias a la productora The Pool por confiar en mí, por creer en mis ideas, por escucharme y darme valor. Gracias a todas las personitas (pocas, sí, pero bravísimas) que nos visteis y que lo pasasteis bien la noche del martes. Muchísima suerte al programa en su próxima etapa", ha agradecido. "Nos vemos en la próxima, queridos".