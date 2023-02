Una casa baja, que en origen era también una relojería, ubicada entre dos bloques de edificios en el barrio madrileño de Tetuán fue la elegida por Mariola y su novio para convertirse en su primera vivienda en propiedad. En realidad, habían empezado buscando un piso en alquiler, pero los desmesurados precios les llevaron a optar por la compra.

Su presupuesto, sin embargo, no les permitía más que adquirir una vivienda antigua para, posteriormente, reformarla. La antigua relojería, que se vendía por 100.000 euros, parecía idónea, más aún cuando la misma inmobiliaria que gestionó la venta les ofreció conectarles con una empresa de reformas que haría la obra por un precio muy económico: otros 100.000 euros.

"Miramos otros presupuestos y el de este constructor era bestialmente más barato y dijimos: 'Esto es genial, porque vamos a hacer la casa que queremos con el presupuesto inicial, que eran 200.000 euros'", declara Mariola, que tiene 34 años. La hipoteca la firmaron el 13 de marzo de 2020, un día antes del confinamiento que también echó el cierre a todas las obras durante meses.

"Las licencias estuvieron paralizadas como un año y estuvimos ese tiempo en nuestra casa de alquiler y era un poco horroroso porque nos habíamos comprado una casa y no podíamos tirar ni para adelante ni para atrás, pero habíamos firmado un presupuesto que no podía variar, aunque, con la pandemia, subieron todos los precios de los materiales", relata Mariola. Cuando por fin empezó la obra, en noviembre de 2020, la nueva propietaria comenzó a notar que algo no iba bien: "Este tío iba a ladrillo por día".

Las reformas de viviendas, que también vienen en alza en los últimos años -en 2022 se reformaron 1,75 millones de casas en España y, para 2023, las previsiones son de crecimiento, según un informe de Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Indimac)-, se han visto dramáticamente afectada por la inflación, generando habitualmente aumentos de presupuestos inesperados y retrasos en los plazos iniciales.

Para Mariola, el inicio de la obra marcó el comienzo de un periodo de excusas, peticiones de adelanto de dinero, problemas supuestamente de disponibilidad de materiales y de licencias que alargaron lo que en un principio debía ser una obra de cuatro meses hasta más de un año. En mayo de 2022, con "cuatro paredes en un solar" en el lugar donde debería estar su vivienda y con prácticamente todo el presupuesto inicial ya pagado por adelantado, Mariola se plantó y le pidió una reunión en persona al constructor.

"Estoy rodeada de gente que les han estafado muchísimo dinero, aunque lo nuestro ha sido extremo"

"Nos dijo que sí, que nos había estafado, que ese dinero lo había utilizado para otra cosa, que no tenía para terminar la obra de nuestra casa y que lo sentía muchísimo", recuerda Mariola de esa reunión, en la que estaba con su hijo recién nacido en brazos. "Nos decía que iba a solucionarlo porque le dábamos muchísima pena y patatín y patatán y estuvimos un mes en el que no nos fiábamos hasta que desapareció de la noche a la mañana".

El resultado fue desastroso. 100.000 euros dilapidados que difícilmente podrán recuperar y, durante meses, la posibilidad real de tener que renunciar a su recién adquirida vivienda. Lo único que realmente lo evitó fue que resultó imposible venderla en el estado en el que se encontraba y que Mariola y su pareja pudo recibir la ayuda de su familia para contratar una nueva empresa de construcción. En este caso todo fue en orden y su casa es ya una realidad, como lo es la enorme deuda que han contraído tanto con el banco como con sus familiares.

- ¿Qué harías distinto si pudierais volver atrás?

- "Nuestro error fue haber pagado por adelantado cualquier cosa de partida, con el segundo constructor solo pagamos lo que ya estaba hecho y aún así estoy rodeada de gente que les han estafado muchísimo dinero, aunque lo nuestro ha sido extremo".

