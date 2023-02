Ana Rosa Quintana celebra la llegada de la píldora masculina: "Ya era hora, las mujeres estamos hasta las narices"

La píldora masculina es ya una realidad. Tras haberla probado en animales, se ha demostrado que el anticonceptivo no hormonal consigue inmovilizar los espermatozoides durante tres horas, reduciendo así la fertilidad y haciendo que estos recuperen su actividad normal al día siguiente.

Este miércoles, El programa de Ana Rosa se ha hecho eco de este gran avance médico. "Se ha probado en ratones y está dando resultados, el momento de ver a un hombre entrar en la farmacia para pedir su píldora está cada vez más cerca", ha señalado la reportera del matinal de Telecinco.

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha celebrado el descubrimiento: "Pues ya era hora porque las mujeres están hasta las narices de tener que tomar la píldora anticonceptiva. Se experimenta muy rápidamente para un sexo y muy poco para el otro". Así, tras escuchar las opiniones del resto de participantes del programa, la presentadora ha agregado: "La pastillita ya está en ratones. En cuanto esté os veo en la farmacia".

Sin embargo, Joaquín Prat no se ha mostrado tan convencido como su compañera a la hora de probar este nuevo método anticonceptivo: "Habrá que ver los efectos secundarios, que imagino que los tendrá. Solo digo que se lean el prospecto, al igual que la píldora en las mujeres tiene efectos secundarios, que los hombres se lo lean también".

Quintana ha rechazado el temor de Prat y, así, ha apuntado: "Para mi generación, la píldora fue uno de los grandes avances de la ciencia. La píldora y la lavadora. ¿Por qué los hombres sois muy remisos para todo lo que tiene que ver con su aparato? Para vosotros solo hay un aparato, lo demás no existe. Yo lo entiendo porque os miráis al espejo... ¡y ahí está!".

Pese a las risas de sus compañeros, la presentadora se ha dirigido a José María Olmo, que tiene tres hijos: "¿Tú te planteas operarte para no tener más niños o solo pensar en tu aparato te pone de los nervios?". "Reconozco y admito que es un paso que no me gustaría dar", ha respondido el colaborador, a lo que Quintana ha sentenciado: "¡Ves! Muchos hombres se resisten a hacerse la vasectomía porque les tocan... cuando se les toca a ellos, arrastran los pies".