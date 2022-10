¿Cómo será el futuro de la anticoncepción masculina y cuántos hombres optarán por este método?

Los anticonceptivos que tienen los hombres en la actualidad son el preservativo y la vasectomía. Pero, hace tiempo que se baraja la opción de diseñar un método, similar al que usan las mujeres (píldoras, parches, etc.), que les permita protegerse frente a embarazos no deseados. Una alternativa que puede ser muy interesante, aunque todavía no hay nada demasiado claro.

Debemos tener en cuenta que la píldora anticonceptiva para la mujer no solo tiene la función de evitar un embarazo. Muchos médicos recetan este fármaco para mejorar las reglas irregulares o prevenir los quistes ováricos en aquellas mujeres que ya han sido diagnosticadas con ellos. En el caso de los hombres, este método y otros solo servirían como una manera más de protegerse de un embarazo. Algo, quizás, más cómodo, aunque el preservativo continuaría siendo la mejor forma de evitar las ITS o ETS.

Cerca del 80 % de los hombres probaría la anticoncepción masculina

Aunque todavía parece que la realidad de la anticoncepción masculina está lejos, un estudio ya ha comenzado a realizar pruebas, y también preguntas, para saber cuál podría ser el éxito de este nuevo método para evitar embarazos no deseados. Parece ser que el 78 % de los hombres a nivel mundial estarían dispuestos a tomar estos anticonceptivos para ellos.

Las dos propuestas de anticoncepción masculina que se están estudiando son en forma de gel y de inyección. La primera se aplicaría sobre la piel y tendría un efecto de reducción del número de espermatozoides, mientras que la segunda detendría la liberación de esperma. Hasta el momento, las investigaciones han arrojado resultados muy positivos y es que parece ser que los efectos secundarios son escasos o incluso nulos. Asimismo, también se está investigando sobre el uso de una píldora anticonceptiva para hombres que no tengan un efecto sobre la libido.

El temor a los efectos secundarios

Los efectos secundarios que tiene la píldora anticonceptiva para las mujeres son ampliamente conocidos por todos. Sin embargo, ellas son las que llevan años lidiando con ellos. Por eso, que pueda salir un método de anticoncepción masculina que tenga muy pocos efectos secundarios puede ayudar a equilibrar la balanza en este aspecto. Así, una pareja en la que a la mujer tomar la píldora genere muchos problemas, puede ser el hombre el que decida optar por este método para mantener sexo seguro.

¿Cuál es el problema? Los hombres temen que la anticoncepción masculina pueda hacer que su libido disminuya, algo que, según el estudio, no tolerarían en ningún caso. En estas circunstancias preferirían continuar con los métodos anticonceptivos que ya tienen a su disposición en la actualidad. Por tanto, se continúa trabajando arduamente en ello.

Equilibrar la balanza

La anticoncepción masculina se alza como una opción para equilibrar la balanza y que los hombres también tengan acceso a una manera de evitar un embarazo parecida a la de las mujeres. Sin embargo, es fundamental volver a hacer hincapié de que aunque se utilicen, conviene usarlos en combinación con el preservativo, por ejemplo, para no contraer enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Pues, estas son un problema que ya se ha convertido en motivo de preocupación global.

