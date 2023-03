Yenesi: "El arte 'drag', aparte de entretener, da lecciones de vida, convivencia y tolerancia"

Canta, baila, actúa, hace humor... "Una artista multiservicio", como ella se define. Pero, sobre todo, Yenesi es toda una estrella drag de las redes, donde ha ganado una rápida popularidad en apenas unos años.

"Unas patatas tres salsas, de repente" es la frase que más se podría relacionar con esta asturiana de 22 años, una expresión de uno de sus vídeos en el que hace de camarera.

Sin pretenderlo ni esperarlo, se hizo viral debido a su naturalidad y comicidad, abriéndole las puertas de pódcasts, photocalls, bolos, proyectos musicales y demás colaboraciones.

¿Quién es Yenesi?Yenesi es una artista multiservicio, como me gusta decir, porque te canto, te hago una actuación de baile, un lipsync, también actúo, te hago de modelo, te cuento un chiste, te doy ideas de looks, también soy drag... Yo qué sé, soy más que mocatriz.

¿Cuándo nació Yenesi como artista?Yo siempre he seguido travestis, pero sin saberlo, porque veía los vídeos de Supremme de Luxe, de La Prohibida, de Kika Lorace, de Pupi Poisson... Veía sus vídeos musicales, pero tampoco iba más allá ni me planteaba qué eran. Y luego, cuando empecé a ver RuPaul’s Drag Race, con unos 14 años, empecé a hilar: 'Ah, que estas artistas que yo veo, que me hacen tanta gracia y me gustan sus canciones son como estas otras. Entonces esto lo hay en España, así que puedo ser una chula como estas de Estados Unidos, pero a la española'. Luego, cuando empezó en 2021 en España vi la cantidad de artistas que había aquí y, como se les empezó a dar más visibilidad, me puse yo también.

¿Qué vídeos fueron un boom para su popularidad?Tuve varios. Primero uno de unas imitaciones que hice en mi casa la primera vez que me maquillaba con mi tono, porque antes me pintaba la cara de blanco y me hacía cosas más raras, y ese video gustó mucho. Luego fue el video de las patatas tres salsas, que se hizo bastante viral. A raíz de eso y de más cosas, me invitaron al pódcast Reyes del Palique, que eso fue un boom tremendo. Y, desde entonces, estoy yendo a otras cosas, a La Pija y la Quinqui, estoy hablando con plataformas para hacer cosas guays, estoy colaborando con artistas que me gustan mucho musicalmente...

¿Cuando grabó el vídeo de "las patatas tres salsas" se imaginaba que tendría esa repercusión?Para nada. Estaba con mis amigas en un restaurante, iba con una faldita negra muy divertida, que se me veía todo el culo, y les dije que me grabasen. Me puse a improvisar imitando cómo te atendería una camarera en Asturias. Mi amiga Gades, que es una artista drag de Cádiz, lo subió y se hizo viral desde su cuenta.



¿Cómo gestiona la repercusión que ha conseguido?

Lo principal es intentar sacar provecho de todo, porque siempre pienso que no sabes cuánto te va a durar, cuándo la gente se va a cansar de ti, cuándo te vas a cansar tú o cuándo te pueden cancelar por algo. Entonces voy a aprovechar todo. Siempre con buena visión de futuro, pero que tampoco sea el cuento de la lechera. Así es como lo me lo planteo.

¿Y cómo se enfrenta a los comentarios en redes?Como mucho, lo peor que leo es alguien citando mis videos y diciendo: 'Pues a mí no me hace gracia'. Pues vale, es que no soy Flo ni José Mota, que pueden hacer gracia a todo el mundo. Soy parecida, pero no (ríe).

¿Hay diferencia entre la artista y la persona en privado?Ninguna, soy igual de sinvergüenza en todos los ámbitos, siempre lo he sido y espero serlo siempre, porque la vergüenza lo único que te hace es cerrar puertas.

Yenesi. JORGE PARÍS

¿Y la Yenesi del pasado cómo era?Pues igual, lo que pasa es que le hacía gracia a un círculo más pequeño. Es muy difícil tener ese eco tan desde el principio y, aun así, yo creo que he ido superrápido, que he avanzado a pasos gigantescos. Estoy muy agradecida por eso.

¿De dónde viene su nombre?Yenesi es de una muñeca que me compré en un bazar, ya de mayor. Le quité la cara, le puse una así como de travesti cutre mal hecha y luego tuve que hacerle una publicidad para un trabajo de informática. Al final, cuando me hice drag, dije: 'Ahora soy yo la muñeca'. Empezó siendo de mentira y ahora es una muñeca de verdad, como Pinocho, e igual de mentirosa (ríe).

¿Qué estudió?Yo hice Magisterio, pero solo un año. Era con lo que me daba la nota, pensaba que sería fácil. La primaria la tengo, entonces lo que es volver a aprenderlo es fácil (ríe). Pero luego suspendí un montón. Los exámenes finales me cuadraron con el primer bolo en el que tuve que venir a Madrid, así que dije: 'El examen lo puedo recuperar, siempre hay más convocatorias. Pero el bolo...'. Era una experiencia única que no podía desperdiciar, una fiesta que organizaba Atresmedia, Drag Race España y Locamente: la Shantay Party. La que ganaba iba una final en La Riviera y gané, así que lo siento, pero al examen de 'Teoría de la Psicología de la Educación de los Niños y los Fetos' le pueden dar, con perdón, por culo. Allí que fui, me volví loca, me tiré al público... En plan de tirarme encima, no tengo piernas para tantos (ríe). Y llegué a la final, pero ganó Clover Bish.



¿A partir de entonces continuó con su carrera como drag?No, luego lo dejé. En septiembre me fui a Madrid y me puse a trabajar en una juguetería, pero a los dos meses me echaron... No podemos mencionar la tienda, me han llamado la atención para que no saque el uniforme, porque lo llevé en un vídeo.

¿Y ahora sí se dedica plenamente a ser artista?Sí, soy autónoma. Agradezco poder vivir de esto porque no todo el mundo puede vivir de lo que le gusta, de lo que le apasiona, me siento bastante privilegiada por ello. Antes compaginaba ese trabajo de dependienta con esto y también fui camarera.

¿Se apuntaría a Drag Race España?

Uno de los motivos por los me mudé a Madrid fue Drag Race España. Pensaba: 'Así tengo más oportunidades, puedo mejorar mi drag y entrar al programa'. Era algo que me hacía mucha ilusión, pero a día de hoy no me presentaría ni entraría. No porque no quiera, me apetece, me gusta mucho el formato, pero creo que estaría mejor sin entrar. Intenté entrar en la tercera, pero cuando no tenía esta exposición que tengo ahora, ni mucho menos. Si entrase sería bajo unas condiciones que me gustaría aclarar.

¿No se ve ahora yendo de invitada?En realidad me gustaría que se hiciera una edición con artistas que lleven toda la vida o que sean muy famosas y, con perdón por incluirme aquí, que me metan a mí, a Samantha Hudson, a Kika Lorace, a La Prohibida, a Xenon Spain, a Pupi Poisson, a Carmen Farala otra vez... Y que no se expulse, que sea como un formato como el AllStars que hicieron de ganadoras en Estados Unidos, que es simplemente un disfrute de las artistas. Que se premie a la que más destaque, pero tampoco echar por tierra a una artista porque creo que no funciona así el arte. Está muy bien que haya competiciones, pero no podemos focalizarnos solo en eso, que pasa en el mucho drag: todo el rato competición y comparación. Es una cosa que me cansa, entonces lo que hago es intentar ser un poco incomparable.

¿Cree que Drag Race España ha ayudado a la visibilidad de este arte?Sí, desde luego. Ha llegado a sitios donde antes no había llegado y para eso está bien el programa. Además, considero que ha llegado bien la idea del drag y se trata con respeto. Casualmente, España está haciéndolo muy bien porque está enseñando distintos tipos de drag y, lo que es el arte, lo está intentando representar bastante bien, sobre todo la escena española y las identidades que pueden hacer drag: hemos visto a mujeres trans como Juriji der Klee, a Arantxa Castilla La Mancha, que hemos podido ver su reafirmación, quién sabe si veremos alguna chica cisgénero en la tercera temporada, que estaría muy bien... Hay muchas artistas mujeres drags que son buenísimas, son mis favoritas.

Yenesi. JORGE PARÍS

¿Cree que también hay ahora menos discriminación o prejuicios?Sí, porque además es lo que pretende el drag: aparte de entretener, que es lo principal, da lecciones de vida, de convivencia, de tolerancia. Entonces yo creo que sí.

¿Y en la parte económica cómo es? ¿Está bien remunerado?Estamos fatal pagadas en todo. Falta que se valore, porque nos tenemos que maquillar, poner una peluca... ¿Que nosotras queremos ir así? Sí, pero es que tú también estás contratando una travesti porque te gusta su estética, porque te gusta que vaya una drag. Yo he escuchado a amigos DJ que van a pinchar media hora o una hora a un sitio y les pagan 400 euros. Y a mí, una noche en una fiesta en Chueca, me pagan 80 y me hacen estar allí esperando hasta las 4 de la mañana. No quiero menospreciar a los DJ, olé ellos, y muchas veces las travestis no seríamos nada sin ellos porque hay que poner la música, así que nos llevamos genial. Incluso hay drags DJ, es algo compatible. Además, es verdad que yo salgo solo 15 minutos, pero me tengo que estar preparando para llegar pronto a la sala. Y luego está el riesgo de salir a la calle, que nunca se sabe. Hay miedo todavía, cada una tendrá más o menos, pero por lo general hay miedo y ninguna se pasea vestida de drag sola por la calle.

¿Le gustaría participar en algún reality?Sí, me encantaría ir a algo rollo Gran Hermano, algo en lo que no tenga que competir haciendo cosas, un programa en el que, simplemente por ser yo, le pueda gustar a la gente. Si estuviera en GH lo petaría mucho. En Supervivientes no me veo tanto, aunque si me lo proponen voy de cabeza, pero que me avisen con antelación para hacerme el láser en la cara. A MasterChef no iría.

¿Y trabajaría de actriz? ¿Quizá con los Javis?Sí, me sigue Javier Calvo, pero no he hablado nada con él. Un día me respondió una historia y le di las gracias, y él me dijo: 'A ti, eres muy divertida'. No hemos hablado de nada, pero yo sí me veo en una serie, en una película, en lo que sea.

Ha comentado que tiene proyectos musicales entre manos.

Sí, ha salido el tema Sin ti nada es igual, que es una reinterpretación maquinera de Everytime We Touch, de Cascada, que ya era una versión de otra canción. Y luego, con dos productores, también tengo temas un poco tecno muy guays. Diría que, de los de los productores de este género, son los más importantes de España. Me encanta cómo trabajan, he seguido su música desde hace mucho, pero, por si acaso luego no sale, prefiero no decir los nombres.



¿Con quién le gustaría colaborar?Con La Zowi, por ejemplo. ¿Sabes qué? Se me propuso una vez hacer una canción con Junco, el de 'Hola, mi amor, tengo que hablar contigo'. Con Camela también me encantaría.