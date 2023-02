Las personas obesas no existen

El lenguaje es importante. Porque marca, señala. Incluso estigmatiza. Igual que ya se ha entendido el daño que hacía verbalizar "personas discapacitadas". Porque nadie es discapacitado, hay personas con discapacidad. Tampoco deberíamos hablar de "personas obesas", hay personas con obesidad. Bien diferente.

Estamos acostumbrados a los cuerpos normativos. Aunque no sean la norma. Porque lo habitual son los cuerpos diversos. Pero, todavía, las pantallas están alimentadas por los prejuicios que esconden, critican o ponen en discusión los cuerpos que se escapan a determinados cánones de belleza. Si no cumples los patrones, fuera. Y lo tendrás más difícil: no eres lo suficientemente telegénico para gustar a golpe de like. Da lo mismo que tu talento sea poderoso. Y único.

Las mujeres han sufrido tradicionalmente la dictadura del físico por obra y gracia de la sociedad machista que nos envuelve. No tanto los hombres, que ahora también, por ejemplo, deben ponerse pelo. O quizá las "entradas" les resten validación social.

Cocinamos presiones sociales en una sociedad de moldes estéticos que ya deberíamos haber desaprendido. Pasa a diario, también esta semana con el debate que se ha levantado por el posado de la actriz Berta Vázquez (Palmeras en la nieve, Vis a vis, Bienvenidos a Edén) en Los Goya. Su físico, que ha evolucionado como evolucionamos todos, ha causado controversia porque no es como la conocimos. Algunos incluso diciendo que no se puede hacer "apología de engordar" porque los kilos de más no son sanos y denotan que esa persona se ha descuidado. Peligroso argumento, acosadora perorata de la moral que culpabiliza a una persona sin conocer su realidad.

Jamás se puede juzgar la salud de alguien por su fisonomía porque desconoces las circunstancias. Hay personas con obesidad que están sanas y hay personas sin aparente obesidad que no lo están. Fin. Los cuerpos son resultado de muchas complejidades y es una tragedia poner en la diana a otros por las expectativas de cómo nos dijeron que había que cumplir para ser deseado.

Los cuerpos nunca deben estar a debate. Los cuerpos somos nosotros. Pero, en cambio, aquí seguimos, polemizando. Lo suyo quizá sea empezar a superar la palabra "normatividad" para enriquecer los medios de comunicación, programas y ficciones abriendo las cabezas a la representatividad social en la que vivimos. Y Berta Vázquez, Laura Galán o Telmo Irureta fueron también representantes de esa España que habitamos en la noche de Los Goya 2023. Porque las diversidades no pueden ser vistas desde una reduccionista cuota exótica que luce bonita en una serie o programa, pues las diversidades son todo: son la sociedad real.