Puig admite errores en el caso de la niña de 12 años fallecida por peritonitis y Mazón exige "responsabilidades"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha admitido este lunes que pudo haber errores en la atención médica que recibió la pequeña Emma Martínez, una niña de 12 años vecina de Jérica (Castellón) que falleció el pasado 6 de febrero por una peritonitis después de acudir tres veces a urgencias sin que le fuera diagnosticada la dolencia ni se le realizara ninguna prueba, según sus padres. Además, el representante legal de la familia está preparando el escrito de querella que presentará en los próximos días para pedir responsabilidades penales tras haberse reunido con el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, y haber recibido gran parte de los informes médicos del caso.

"Cuando una persona joven finalmente muere con estas características pues alguna cosa no hemos hecho bien", h afirmado el jefe del Consell. Desde la oposición, el líder del PPCV, Carlos Mazón, exigió la "asunción de responsabilidades", mientras Cs preguntará en el pleno de Les Corts por "posibles negligencias" en este caso.

Preguntado por este asunto en Castellón, donde ha presentado la remodelación integral del Hospital General, el presidente valenciano trasladó "el máximo afecto y cariño" a los padres de la menor y sus familiares y aseguró que entiende "absolutamente la situación terrible por la que están pasando".

El president explicó que el conseller de Sanidad ha estado en contacto con la familia y se ha iniciado un expediente para "averiguar qué ha pasado" y conocer "el itinerario y los fallos que se hayan podido producir". En este sentido, Sanidad ha solicitado los informes médicos para investigar si hubo negligencia.

Puig añadió que la Generalitat está "abierta absolutamente al diálogo" y a "apoyar al máximo a la familia que tiene todo el derecho del mundo de estar en estos momentos en un alto grado importante de indignación". Son situaciones, añadió, que "desgraciadamente pasan", pese a que "los profesionales lo hacen siempre lo mejor que pueden".

También el titular de Sanidad, Miguel Mínguez, dijo que su departamento está "absolutamente por la labor de investigar y conocer exactamente cuáles han sido las causas" del fallecimiento e insistió en que la Administración autonómica está a disposición "permanente" de la familia.

Por su parte, el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, pidió prudencia, aunque también reclamó "que haya investigación, explicaciones y asunción de responsabilidades", en su caso, por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. "Vamos a esperar y a ser prudentes, hay un duelo de por medio y no se puede ser irresponsable", manifestó en Alicante.

Ciudadanos llevará el caso al pleno de Les Corts, ya que ha registrado una pregunta sobre lo sucedido. Su portavoz de Sanidad, Fernando Llopis, exigió "transparencia en lo sucedido" para que "hechos gravísimos como este no se vuelvan a repetir". Tras dar el pésame a la familia, Llopis exigió "saber si se ha actuado correctamente y si se han seguido los protocolos". "En principio parece que la atención médica no ha sido correcta, por lo que habrá que comprobar si los médicos estaban dentro de su horario o tenían el MIR, lo que sería responsabilidad de la Conselleria", aseveró.

La pequeña, según detalló su padre, falleció la madrugada del lunes 6 de febrero después de varios días con vómitos, diarrea y dolor abdominal y tras tres visitas a urgencias en las que no la diagnosticaron ni le realizaron ninguna prueba médica. Por eso, Ramón Martínez, que es concejal del PSOE en Jérica, y su esposa, Beatriz Gascó, están estudiando con varios abogados lo ocurrido y la conveniencia de recurrir a la Justicia.

Su calvario comenzó el domingo 29 de enero, con la visita al ambulatorio de Viver (Castellón), porque la pequeña presentaba dolor abdominal, vómitos y un poco de fiebre. Fue la primera parada del vía crucis de esta familia. "Nos fuimos, pero la niña no mejoró. De hecho, empeoró. No comía, tenía mucho dolor. El jueves, mi mujer volvió a urgencias de Viver, y el médico ni se levantó de la silla. Ni tocó a Emma. No le dio nada. Al ver el historial le preguntó a mi esposa qué hacía allí y le dijo que ya le habían explicado que era un virus y podía durar ocho días. Yo estaba de viaje y, cuando volví, la niña estaba estaba superdesmejorada. No había comido y no sé si habría dormido algo en casi una semana", relató.

Ante el agravamiento de su estado, el sábado acudieron directamente a Urgencias del Hospital de Sagunt. Con 38,8 de fiebre y tras explicar el cuadro que sufría desde hacía días, le realizaron un análisis de orina y la exploraron. "Según la médico, parecía que todo estaba bien", se lamenta Ramón. Al día siguiente la volvieron a llevar al hospital, donde entró en parada cardiorrespiratoria y fue trasladada al Clínico de València, donde el corazón se le volvió a parar. Al hacerle una radiografía vieron la peritonitis y trataron de operarla, pero falleció en el quirófano.