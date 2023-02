La condición que Isabel Preysler tenía con la prensa, según Pilar Eyre: "Jamás podías decir que ella era tu fuente"

Han pasado ya dos meses desde que la separación entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa fuese portada de todas las revistas. Lejos queda una ruptura pacífica, pues durante este tiempo muchas han sido las informaciones que han marcado la polémica entre ambos.

Lo último ha sido la carta que Patricia Llosa, exmujer del premio Nobel, le mandó a la socialité, donde le advertía, de primera mano, que el novelista se acabaría comportando con ella "de la misma manera que con otras mujeres".

Siendo así los protagonistas de este primer tramo de 2023, Pilar Eyre ha hecho, en su blog de la revista Lecturas, un repaso de los hombres que han pasado por la vida de la madre de Tamara Falcó.

Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer han sido los otros tres maridos de Isabel Preysler. De ellos, la filipina ha hablado repetidas veces con la prensa, y, en ocasiones, ha ofrecido exclusivas.

Pero, tal y como apunta Eyre en su blog, la socialité ponía una condición cuando ofrecía este tipo de información: "Jamás podías decir que ella era tu fuente".

Así pues, y remitiéndose a esta frase, la periodista apunta que ella se sintió engañada por Isabel, puesto que una preparó con ella su intervención en Hormigas blancas, donde le preguntó por detalles acerca de su matrimonio con Julio Iglesias.

Ella le confesó que no se casó embaraza con el cantante. Con esta información, Eyre llevaba las cartas bajo la manga para dar la exclusiva en el programa, pero Jaime Peñafiel, también colaborador de Hormigas blancas, se le adelantó. "En dos minutos pulverizó mi información con datos y fechas y me dejó en ridículo", asegura la periodista, pues la información que le había dado Isabel no era del todo cierta.

Ante esto, Eyre habló con ella. "Cuando se lo dije, reconoció, con voz compungida, como una niña pillada en una travesura: 'Sí, es verdad, pero es que mis hijos no lo sabían...'", concluye la comunicadora sobre este caso.