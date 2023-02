Carla Barber narra su "mayor susto" con su hijo Bastian: "No paraba de vomitar estando boca arriba. Menos mal que me desperté"

Carla Barber está disfrutando de la maternidad junto a su hijo Bastian, que llegó al mundo hace unos meses. La doctora, que acostumbra a tener informados a sus miles de seguidores en las redes sociales, esta vez ha contado un angustioso momento una de estas últimas noches.

Y tiene que ver con su pequeño, que está pasando por un mal momento de salud por culpa de un resfriado. "Esta noche me he llevado el mayor susto que he tenido hasta ahora con Bastian", adelantaba la cirujana en sus redes.

"Lleva con mucho, mucho moco más de una semana. Le cuesta dormir porque se asfixia y las noches no están siendo fáciles, pero lo de esta noche...", relataba con cierto alivio tras el gran susto que ha hecho que se le note muy angustiada.

Y es que, después de la toma de las cuatro de la madrugada, tanto el bebé como ella se quedaron dormidos.

Sin embargo, ella se ha tenido que levantar dos horas después, y de forma súbita, tras escuchar al pequeño pasando dificultades. "No paraba de vomitar en su cuna estando boca arriba. Menos mal que me he despertado, porque de verdad, con lo agotaba que estoy, no sé cómo le he oído tan rápido. Instinto de mamá ninja", contaba.

Un susto tremendo que, afortunadamente, no ha tenido graves consecuencias. "Nada más pensar que en alguna ocasión se me ha pasado por la cabeza irme a dormir a otra habitación para poder descansar bien porque al mínimo ruido me despierto.... No sé por qué mi mente acaba de imaginar qué hubiera pasado si lo hubiera hecho y no lo hubiera escuchado", reflexionaba tras el complicado momento vivido.