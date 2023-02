El sueño de Manolo Santana, su club de tenis, en ruinas y abandonado: "Ni siquiera sabía que existía"

Fiesta se ha trasladado hasta el Sport Center Manolo Santana, ubicado en Madrid, un año después del fallecimiento del histórico tenista, pero se lo ha encontrado completamente abandonado.

El extenista pretendía que aquello, su verdadero sueño, según señalan en el espacio de Emma García, se convirtiera en un lugar donde acudieran futuras estrellas de tenis, pero ahora se encuentra en ruinas.

Y es que, tal y como se ve en las imágenes, está siendo presa del vandalismo y solo quedan en él cristales y macetas rotos, muebles tirados, grafitis y pistas destrozadas.

Este centro de más de 40.000 metros cuadrados, que lleva cerrado desde el año 2019, fue comprado en 2022 por una gran cadena británica, cuya intención es construir un nuevo centro deportivo mucho más moderno. Eso sí, tal y como adelantó el programa de Telecinco, no quedaría ni rastro del recordado tenista, ya que todo lo que queda en pie sería derrumbado y tampoco conservaría el nombre de Santana.

Viendo el triste panorama, el programa se ha puesto en contacto con Alba, la hija del tenista con la también fallecida Mila Ximénez, que se muestra descolocada ante la noticia. "¿En Madrid? No sabía ni que existía ese club de tenis. Perdóname. No tengo información del tema, no tengo ni idea", responde al ser preguntada por el club.

"Lo siento por el negocio y por la gente que estaba trabajando ahí, pero no tengo nada que deciros porque no sé nada. Me he quedado muy sorprendida, porque no sabía nada", concluye Alba.