Alba Carrillo habla sobre sus pretendientes: "Tengo de todo, solteros y casados"

Si hay algo que le sobran a la modelo y colaboradora televisiva Alba Carrillo son pretendientes. Esta semana, la joven acudía a la inauguración del centro médico estético que dirigirá su madre, Lucía Pariente, y aprovechó para sincerarse con la prensa del corazón sobre su situación sentimental tras el affaire con Jorge Pérez.

Respecto al ganador de Supervivientes 2020, la tertuliana de Telecinco ha asegurado en una entrevista con Diez Minutos que todavía no le ha llegado ninguna demanda por su parte, aunque sí "un burofax en el que me pedía que dejara de hablar del tema", sostiene. Por este motivo, "no piede haber ni juicio ni sentencia ni nada", ha comentado.

Sobre si ya tiene nuevos pretendientes, Carrillo sostiene que "alguno hay", y añade: "Siempre tengo, pero nada importante. Son muy pesados... Tengo de todo, solteros y casados", ha confesado.

La modelo, de 36 años, tampoco descarta volver a ser madre, algo que le "apetece mucho", pero que cuenta con la oposición de su único hijo, fruto de su relación con Fonsi Nieto. "El problema que tengo ahora es mi hijo. Se ha hecho mayor y le ha dado por opinar sobre mi vida, de novios y de todo", ha dicho.

Además, su hijo le ha dicho expresamente que "quiere ser hijo único por mi parte porque de padre no lo es. Dice que no le consultaron, si no no le hubiera dejado tener un hijo a su padre", indica. Por ese motivo, reconoce que de momento ella y su hijo forman "un tándem muy bueno".

Respecto a si le cuenta todo lo que le pasa en televisión, ha asegurado que "ve TikTok, está en el mundo y se entera de lo que me pasa". En este sentido, la colaboradora ha explicado que no le cuenta "los detalles", pero sobre el escándalo con Jorge Pérez sí le ha dado su opinión: "Me dijo, 'tú no has hecho nada, la vida está para ser feliz'. Tiene mucho sentido del humor, el don de gentes de su padre, tiene una mezcla de Fonsi y mía que va a ser explosiva", ha valorado.