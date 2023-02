Alba Carrillo se atreve con todo, y qué mejor lugar que Nos hemos liado, su videopódcast con Nagore Robles en Mtmad. Tras entrevistar a Soy una pringada, Rocío Carrasco o Dulceida, ahora han invitado a Marta Castro, expareja de Fonsi Nieto, como la propia Carrillo.

La modelo estuvo saliendo con el expiloto durante tres años y tuvieron un hijo, Lucas, que actualmente tiene 11 años. Y la influencer estuvo con él nueve años y, fruto de su matrimonio, nació Hugo, que actualmente tiene 2 años.

Por ello, ambas comparten mucho y ya se conocían de antes. Pero, tal y como han confesado en el pódcast, no fue muy buena su relación cuando se conocieron.

Según han contado la colaboradora de Ya es mediodía, fue cuando su hijo Lucas tenía un año y ella estaba saliendo con Feliciano López. "Hemos tenido nuestros más y nuestros menos", ha revelado entre risas. Entonces, Marta Castro se ha aventurado a contar que tuvieron un encontronazo en "un momento en el que Alba estaba con temas delicados": "No localizó a Fonsi y me tocó a mí".

"Fue una vez puntual, pero no me acuerdo lo que dijo", ha contado la influencer, que ha asegurado que "no es rencorosa". "Yo me enfadé con Fonsi y lo pagué con ella", ha aclarado Alba Carrillo, quien también ha matizado que nunca han sido enemigas. "Yo me presenté en persona y, como el otro no estaba, la dejó a ella al frente de la movida".

Sin embargo, desde que mejoró la relación de la modelo con su ex, y teniendo en cuenta que sus hijos son hermanos, empezaron a llevarse mejor. "Nos dimos cuenta de que íbamos a ser familia", ha declarado la televisiva.

Nagore Robles, aprovechando que las tenía a las dos juntas, ha querido saber si sus rupturas se parecieron o si había algo en el expiloto de motos que fallase en ambas relaciones. "Nos va a matar", han coincidido ambas. "Yo creo que él se aburre, no es muy constante", ha respondido Carrillo, quien ha sostenido que fue ella la que decidió romper la relación. Por su parte, Castro ha asegurado que su separación fue de mutuo acuerdo.

Tampoco ha faltado tiempo para un pequeño reto en el que ambas desvelaban curiosidades de Fonsi Nieto, como que no lleva ropa interior. "Y eso lo ha copiado mi hijo. Me cuesta ponerle un puñetero calzoncillo", ha revelado la exconcursante de GH VIP. "Debe ser familiar, porque los primos tampoco llevan", ha añadido la influencer. Además, también han coincidido en que es un maniático del orden y "se vuelve loco recogiendo" la casa.