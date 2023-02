Alba Carrillo se pasa al mundo empresarial y estrena nuevo negocio junto a su madre, Lucía Pariente

Alba Carrillo está viviendo uno de sus mejores momentos. A pesar de haberse convertido en protagonista durante los últimos meses por su affaire con su compañero Jorge Pérez, la colaboradora de Telecinco está feliz con su vida profesional.

Está triunfando en Nos hemos liado, el podcast que tiene con Nagore Robles, y ha vuelto a las pasarelas. Trabajó como modelo en la Pasarela Flamenca de Jerez de la Frontera portando los vestidos de Amparo Macía. Sin embargo tiene una mayor ilusión y es que ha estrenado un nuevo proyecto empresarial.

Durante meses ha estado trabajando para poner a punto la clínica de medicina estética que este jueves ha inaugurado en Madrid. Lo ha hecho junto a su madre, la también televisiva Lucía Pariente, quien ejerce de directora del negocio.

Lucía Pariente y Alba Carrillo inaugurando su centro de medicina estética. Getty Images

La propia Alba ha tirado de humor ante la prensa sobre qué tipo de clientes quiere en su clínica. "Yo invitaría a todo el mundo porque todo el mundo se merece verse guapo, pero por preferir prefiero que venga alguien que me cae bien no te lo voy a negar. Los que me caen mal ya saben quienes son...", ha afirmado con algo de guasa.

Los que si serán bien recibidos son Fonsi Nieto y su exmujer, Marta Castro, con quienes actualmente mantiene una excelente relación. "Él me ha dado lo más importante que tengo en mi vida, nadie me va a dar un regalo tan grande, y luego es que es un tío que es muy buena persona. Siempre que tengo un problema le llamo y él está ahí", ha asegurado.

Tanto Lucía como Alba son mujeres con un carácter fuerte, lo que podría traer problemas a la hora de llevar este nuevo negocio. Sin embargo, la colaboradora de Ya es mediodía cree que es fácil trabajar con una simple razón: "Yo soy más mandona que ella aunque pueda parecer lo contrario".