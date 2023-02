Entrevista

Susana Prado es directora general en Cataluña de la consultora tecnológica Inetum. El suyo no es un caso habitual en un sector en el que las mujeres son minoría. Según un estudio del Ministerio de Ciencia e Innovación, la proporción de alumnas en grados y másteres de las áreas de ingeniería y tecnología se sitúa en el 25%, aunque en campos concretos como el de la informática cae hasta el 12,9%. Prado formó parte en su día de ese porcentaje. Siempre tuvo claro que quería estudiar Ingeniería Informática, aunque su acercamiento a la programación comenzó mucho antes de entrar en la universidad, donde ahora, con tres décadas de experiencia en el sector a las espaldas, ella forma a futuros profesionales como profesora asociada en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

La catalana, que atiende a 20minutos con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia -celebrado este sábado 11 de febrero-, se muestra convencida de que todavía queda camino por recorrer para acabar con la brecha de género en un sector sobre el que se cimienta el actual mundo digital. Por ello, Prado participa activamente en numerosas iniciativas para visibilizar e impulsar el talento femenino en el ámbito de la tecnología, un compromiso que le ha valido la nominación a la décima edición del ranking "TOP 100 Mujeres Líderes en España", en la categoría de "Alta Dirección", un galardón que se resolverá en apenas dos semanas y que, de hacerse con él, se sumaría al Premio DonaTIC Profesional de la Generalitat de Cataluña que recibió en 2019.

¿Por qué es necesario celebrar un Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia?Porque en el mundo empresarial detectamos que, en el talento que nos llega para abordar todo lo relacionado con ciencia y tecnología, la presencia de la mujer es más baja que en otros sectores. Necesitamos un sector científico y tecnológico diverso, en el que las niñas vean una posibilidad muy potente para trabajar y desarrollar sus carreras.

¿Cuál es la situación actual de la mujer en el sector tecnológico? ¿El auge de los últimos años ha facilitado la incorporación de mujeres?En el sector tecnológico la presencia de mujeres está por debajo de la media, aunque es verdad que vamos mejorando. Cada vez tenemos mucha más sensibilidad, gracias a que se hacen muchas más actividades en las aulas para fomentarlo y para visibilizar a mujeres referentes, en las que las chicas se sientan proyectadas. Los porcentajes van creciendo, pero todavía dista mucho de la igualdad.

¿Por qué sigue siendo minoritaria la presencia de mujeres en las disciplinas STEM?Hay demasiados estereotipos alrededor de este tipo de trabajos y estudios. El sector tecnológico está muy estigmatizado como un sector más masculino. Con las acciones en colegios e institutos se está intentando mostrar la tecnología como una herramienta transformadora de la sociedad, que es lo que es, el instrumento para crear un futuro digital, más sostenible y más humano. Este componente social de la tecnología engancha más a las mujeres, porque la mayoría buscan generar un impacto con sus actividades y compromisos.

¿Cuáles son esos estereotipos que alejan a las mujeres del sector?La dificultad y el hecho de que somos perfiles muy ‘hacia dentro’. Se piensa en programación y en estar frente a una pantalla, en un mundo muy separado de la realidad, pero la digitalización ya es otra cosa, es muy consultiva y muy sectorial. Yo me he dedicado a la informática y nunca me he visto en una situación de aislamiento profesional. Es un estereotipo. También, como es un sector muy masculinizado, cuando entras y ves que la presencia de la mujer es más baja, hay gente que se desalienta, que lo deja a mitad de los estudios, porque no hay esa comunidad.

¿Se fomenta suficiente en los colegios el acercamiento a estas disciplinas?Hasta ahora se ha abordado con temas muy de robótica, en extraescolares o incluso asignaturas. Yo creo que falta todavía un paso más de transversalizar la digitalización en las aulas y explicar de una manera muy pedagógica la tecnología como un elemento transformador que está creando nuevas soluciones y nuevos valores para un futuro que, sin ninguna duda, es digital.

¿Por qué la brecha de género se acrecienta en los puestos directivos?Pasa en todos los sectores. En el sector tecnológico la brecha es mayor porque ya partimos de una base con menos mujeres. Cuando escalas a puestos directivos a veces pones en una balanza el sacrificio que en ocasiones tienes que hacer y, por ese componente social que tenemos las mujeres, que ponemos en la escala de valores las cosas de una manera diferente, quizás dejas tu carrera profesional en un segundo plano. Todo esto está cambiando, porque las compañías se han dado cuenta. El teletrabajo también ha cambiado la manera en la que desarrollas tu carrera y tu profesión y hace que sea mucho más fácil conciliar. Eso está ayudando a que cada vez las mujeres se posicionen, pero sí que se necesita esa mayor flexibilidad.

Cuando hay una mujer dirigiendo, se nota que hay más promociones femeninas

Precisamente el sector tecnológico es más receptivo que otros a la incorporación de ese tipo de novedades como el teletrabajo o fórmulas de trabajo más flexibles...La pandemia ayudó a normalizar el teletrabajo, que ya existía, pero en porcentajes muy bajos. Pero la pandemia nos llevó a un teletrabajo que no es el concepto de teletrabajo. El concepto de teletrabajo es el que se está adquiriendo ahora: que las compañías tengan plataformas realmente colaborativas, híbridas, que te permitan estar comunicado estés donde estés, con herramientas preparadas para esa colaboración independientemente de si estás físicamente o no. Al final, cuando sales a captar talento tienes que ofrecer condiciones muy atractivas y el teletrabajo es fundamental para las nuevas generaciones. No es una opción, es una exigencia. O lo practicas, te lo crees y lo facilitas, o pierdes muchísimo talento y renuncias a ser una empresa del siglo XXI.

¿Qué se puede hacer para romper el techo de cristal?Cuando hay una mujer dirigiendo se nota mucho que hay más promociones femeninas, porque se impulsan políticas de conciliación que, aun siendo buenas para todos, dejan un espacio para que la mujer quiera estar. Si no facilitas esas políticas, la mujer ya no se posiciona para estar. La clave está ahí, en definir políticas de empresa más allá de los planes de igualdad, políticas reales que hagan que sea igual de fácil y de atractivo estar ahí para una mujer que para un hombre. Cuando hay una CEO en una organización, en medios y segundos niveles hay muchas más mujeres, no solo porque tengan una sensibilidad en las cuotas, sino que va de las políticas, del modelo de liderazgo, que es diferente y hacen el trabajo mucho más atractivo para las propias mujeres.

¿Perjudica al sector la falta de mujeres?Por supuesto. Tener equipos diversos, que tengan visiones diferentes de cómo afrontar el día a día, hace que tú cocrees y construyas soluciones mucho más concretas. Hablamos de la mujer, pero también de cualquier otra diversidad. Es muy importante. Si no, estamos construyendo soluciones sesgadas, de una manera inconsciente, pero sesgadas.

¿Faltan referentes femeninos en el sector tecnológico?No faltan referentes, yo creo que falta visibilizar a los referentes. Hay mujeres muy top liderando en departamentos de IT en organizaciones y liderando empresas tecnológicas. Lo que falta es visibilizarlas, que se conozcan de una manera muy natural, para que las niñas vean que se puede seguir siendo mujer, madre, compañera y directiva sin ningún problema.

Usted participa en numerosas iniciativas para visibilizar el talento femenino en el sector, ¿qué la motiva a comprometerse activamente con la causa?Cuando al final llegas, tú sabes lo que te ha costado, por eso empiezas a participar de una manera activa en visibilizarte y en ayudar a otras mujeres. Te das cuenta del impacto que tienes en este cambio que necesitamos. Yo soy muy activa tanto dentro de la compañía, intentando liderar y promover iniciativas de empoderamiento femenino, como fuera, porque creo que es fundamental que las que hemos llegado intentemos normalizarlo y explicar por qué necesitamos más mujeres. No es que lo necesitemos nosotras, lo necesita la sociedad. El futuro tiene que tener en cuenta la diversidad de género.

En 2019 fue galardonada con el premio DonaTIC y ahora ha sido nominada al ranking "TOP 100 Mujeres Líderes en España", ¿qué significan para usted estos reconocimientos?Estos reconocimientos son un balón de oxígeno, me permiten ver que lo que estoy haciendo es valorado y tiene un impacto. Todas esas actividades las hacemos además de nuestro trabajo, de una manera totalmente altruista y voluntaria, porque es bonito. Cuando obtienes estos reconocimientos piensas que es necesario y que hay que seguir haciéndolo. Es el retorno a una carrera profesional en la que he intentado devolver algo a la sociedad que permita dar posibilidades a otras personas.

¿Por qué decidió en su día estudiar ingeniería informática?Desde muy pequeña lo tuve muy claro. En mi época era todo muy antiguo, las pantallas eran de fósforo verde, pero yo me acuerdo de escuchar aquello de la informática y llamarme la atención. Fui haciendo cursillos mientras estaba en primaria y cada ve me fui enganchando más. Vi la capacidad de programar, de que te den un reto y ser capaz de resolverlo con tecnología. Lo tenía muy claro. Estudié Ingeniería Informática y entré en el sector, no me planteé ninguna alternativa. Sin referentes y sin un mundo tan digital como el de ahora, pero vi claro que la informática iba a transformar el mundo y yo quería estar ahí.

Vamos mejorando, pero no al ritmo adecuado. En una clase de 60 personas, tengo ocho o nueve alumnas

Ahora usted es también profesora, ¿qué diferencias nota en las aulas en cuento a la presencia de mujeres entre la situación actual y su etapa como estudiante?Cada vez hay más alumnas, pero el porcentaje todavía es muy bajo, no llega ni al 20% del alumnado. Por eso siempre doy charlas para enfatizar la necesidad de que cuando esas jóvenes lleguen a las empresas sean capaces de transformarlas, que tengan esa sensibilidad de género. Vamos mejorando, pero no al ritmo adecuado. En una clase de 60 personas a lo mejor tengo ocho o nueve alumnas, pero es que cuando empecé a dar clase la ratio era de dos.

¿Qué cree que hay que hacer para seguir avanzando en mejorar la igualdad dentro del sector tecnológico?Se requiere un compromiso público-privado. Los Gobiernos tienen que definir políticas para toda la trayectoria de los futuros talentos, desde la etapa educativa: incorporar la tecnología a las aulas desde primaria y explicar las salidas profesionales que hay alrededor, porque no solo necesitamos ingenieros. Necesitamos gente de múltiples sectores, pero con un componente digital importante, como una capacitación más, igual que lo es el inglés. No es que solo sepas de tecnología, sino que la manera de trabajar en tu día a día incorpore el componente tecnológico. El mundo es digital y uno de los temas que más nos preocupa al sector es la falta de talento digital.