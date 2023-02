Lea Michele bromea con los rumores de que no sabe leer

La broma nunca ha tenido fundamento alguno. Es tan absurdo como inconcebible que Lea Michele no sepa leer, pero eso a Internet le importa poco. Le dio por expandir el rumor de que la cantante es incapaz de leer incluso los comentarios que le dejan en las redes sociales (traduciendo los usuarios sus propias palabras a emoticonos para que lo entendiese) y ahora ya es un meme recurrente.

Uno, además, que la también actriz de 36 años que protagonizase la serie Glee ha acabado por aceptar e incluso, jugar con esa idea en su propio contenido, a pesar de que en un comienzo se lo tomó realmente mal y su defensa, la cual no fue leer en directo, que hubiese sido lo más fácil, sino decir que ella iba al set de la serie musical sabiéndose sus líneas de diálogo, no ayudó en absoluto.

Ahora, en cambio, Lea Michele sabe que sus fans no lo hacen de forma despectiva, sino que la broma es un producto de la inventiva de los usuarios, capaces de sacar de contexto un vídeo de la artista dando un premio para demostrar sus supuestas pocas habilidades lectoras. Y por ello es capaz de bromear con la misma.

En uno de sus vídeos más recientes para TikTok, la cantante ha escrito, tapándose la boca por los sorprendente de la noticia y visiblemente emocionada, "265 días para aprender a leer".

La razón no es otra que esos son los días que quedan para la publicación de My Name Is Barbra, las recién anunciadas memorias de Barbra Streisand, quien es una de las grandes referencias de Lea Michele en su carrera, hablando siempre de ella como de un ídolo.

Los fans han continuado con la chanza, asegurando que ojalá ella entendiese lo que ha puesto su publicista en las redes, que aún así se comprará el audiolibro o, directamente, mandándole ánimos para que lo consiga. Otros, por supuesto, han elogiado su "icónica" manera de reírse de sí misma.

El libro de la diva de 80 años llegará en noviembre, pensando en la temporada navideña, y su editor lo ha calificado como "honesto, divertido, valiente y encantador".

Lea Michele ya confesó que al comienzo de interpretar la nueva versión de Funny Girl en Broadway recibió una carta de Streisand que le hizo "caerse de rodillas". "Me decía si no era realmente hermoso cuando tus sueños se hacían realidad. Fue muy dulce por su parte", le confesó a Seth Meyers en diciembre de 2022.