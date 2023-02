El pasado 9 de enero falleció en Los Ángeles Melinda Dillon. Nominada al Oscar en dos ocasiones, la actriz desempeñó varios papeles muy populares entre los años 80 y los 90, luego de haber estudiado interpretación en Chicago y empezar especializándose en improvisaciones. En 1962 ya había interpretado a Honey en la representación original de ¿Quién teme a Virginia Woolf? de Edward Albee, y sido nominada al Tony por ello cuando solo tenía 23 años, apareciendo a posteriori en otras obras laureadas como Paul Sill’s Story Theatre o You Know I Can’t Hear When the Water’s Running.

El debut de Dillon ante las cámaras tuvo lugar en 1969, cuando integró el elenco de Locos de abril liderado por Jack Lemmon y Catherine Deneuve. Entrada la siguiente década, la actriz oriunda de Arkansas interpretó a Mary en Esta tierra es mi tierra, biopic del músico Woody Guthrie que aquí encarnaba David Carradine a las órdenes de Hal Ashby. Por el retrato de una de sus esposas Dillon optó a un Globo de Oro, encadenando este proyecto con El castañazo de 1977, donde compartió cartel con Paul Newman. Este mismo año, 1977, supuso su consagración al hacerse con un papel en Encuentros en la tercera fase.

Dentro del célebre film de Steven Spielberg Dillon interpretó a esa aterrada madre cuyos hijos eran abducidos por extraterrestres, en una de las secuencias más míticas de la filmografía del director. Dillon fue nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto por este rol, y un año después trabajó con Norman Jewison en F.I.S.T. Símbolo de fuerza, reencontrándose con Paul Newman llegado 1982 dentro del drama periodístico Ausencia de malicia. Por este film de Sydney Pollack la actriz obtendría su segunda y última nominación al Oscar.

En 1983 llegaría el que acaso es su papel más conocido por el gran público, encarnando a la señora Parker en la comedia de culto Historias de Navidad, de Bob Clark. Finalizando los 80 protagonizó junto a John Lithgow Bigfoot y los Henderson, y en 1990 formó parte del reparto de Capitán América, dirigida por el recientemente fallecido Albert Pyun. Un año después tuvo un rol secundario en El príncipe de las mareas, encabezada por Barbra Streisand y Nick Nolte. Sus apariciones a partir de entonces fueron siendo más esporádicas.

A mediados de década intervino en otro film de culto: A Wong Foo, gracias por todo, Julie Newmar, y llegado 1999 colaboró con Paul Thomas Anderson en Magnolia. Ahí interpretó a la esposa del presentador de concursos al que ponía rostro Philip Baker Hall. Su último papel para el cine se dio en el marco de En algún lugar de la memoria, con Adam Sandler. Corría 2007 y Dillon había sumado otros créditos en televisión, apareciendo como estrella invitada en Ley y orden y Heartland.

