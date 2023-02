Loles León recordó en 'Días de tele' sus comienzos: "Yo era la más bajita y deforme"

Loles León pasó la noche del miércoles en Días de tele para hablar sobre humor en televisión. Concretamente, charlaron sobre la figura femenina en los primeros años de televisión y la comedia que estas hacían.

Como era lógico, Loles León aportó una multitud de anécdotas acerca de sus vivencias en el mundo del espectáculo: "Conseguí ser la segunda vedette, la cómica", contó en el programa.

Desde que era pequeña, la actriz nunca pasó desapercibida: "En el colegio cantaba y hacía actuaciones en fin de curso. Luego, en mis primeros teatros no hablaba, solo tomaba la temperatura", expuso. "Aun así, la gente se reía de mí por mi físico", continuó de buen humor.

Loles León aduló a Carolina Iglesias en plató. Esta le respondió que no tenía buen físico. La actriz no dudó su respuesta: "Yo era la más bajita, la más deforme y la más fea... ¡Y mira hasta dónde he llegado!", exclamó entre aplausos.

Julia Otero, la presentadora, aprovechó para comentar que "el humor es un tema de salud mental". León coincidió: "El humor cura cuando estamos en situaciones difíciles", afirmó.

La actriz también encontró hueco para comentar sus peripecias en la época del franquismo: "Luchamos por la desaparición del teatro Vertical, que era el teatro del franquismo" relató ante la sorpresa de algunos colaboradores.