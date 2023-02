'Estirando el chicle' hacen un cameo en 'Días de tele': "Me dio vergüenza preguntar sobre sexo a Manuela Carmena"

Carolina Iglesias y Victoria Martín, de Estirando el chicle, hicieron un pequeño cameo en Días de tele. Desde el plató de La 1, simularon su podcast y entrevistaron a la presentadora, Julia Otero.

"Pero sin bragas", bromeó Otero cuando le hicieron la propuesta de entrevistarla. Y es que, en Estirando el chicle, las jóvenes presentadoras piden a sus invitadas que lleven unas bragas suyas para dejarlas allí de recuerdo.

Una de las anécdotas más simpáticas fue la referente a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena: "Le preguntamos que qué tal el sexo. La pregunta la iba a hacer Victoria", comenzó a relatar Carolina.

"En directo, Vicky me dio un toque en el brazo y me dijo que preguntase yo", continuó la colaboradora. Victoria se reía: "Tenía la cara roja como un tomate, me dio vergüenza preguntarle sobre sexo", confesó.

Continuando con el tema del sexo, las tres mujeres hablaron sin tapujos sobre el mito del orgasmo vaginal: "Me quedé muerta cuando me preguntaron si era clitoriana o vaginal", exclamó Victoria. Julia Otero estuvo de acuerdo: "El orgasmo vaginal no existe, todos son por estimulación del clítoris", explicó seria.

🗣 "Todavía hay muchos amantes sin manos" @julia_otero lo puede decir más alto, pero no más claro.#DíasDeTele pic.twitter.com/O6sPR4QhYf — La 1 (@La1_tve) February 9, 2023

Para cerrar el pequeño Estirando el chicle, las jóvenes hicieron una sugerencia que fue aplaudida: "Recomendamos tocarse, tocar a la otra persona y limpiarse la raja del culo", concluyeron entre risas.