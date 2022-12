La referencia de Loles León a Paloma Cuesta en 'La que se avecina' que ha conquistado a los fans: "Pobrecilla"

A pesar de que La que se avecina se mantiene con cada nueva temporada como una de las series más exitosas y populares de la parrilla televisiva española (ahora, en su 13ª entrega, estrenando los episodios antes en Prime Video y pasando a su emisión en Telecinco unos días después), no son pocos los que siguen añorando los días de Aquí no hay quien viva.

La serie de los hermanos Caballero nació después de su anterior éxito en el terreno de la sitcom vecinal con Aquí no hay quien viva. A pesar de que se trasladaron con gran parte del reparto del título anterior, no podían seguir interpretando a los mismos personajes pero eso no ha impedido que a lo largo de los años en La que se avecina se hicieran referencias más o menos explícitas a detalles relacionados con el inmueble de Desengaño, 21.

A medida que ha pasado el tiempo y el recuerdo de Aquí no hay quien viva se ha afianzado en el imaginario colectivo, estos guiños ha ido ganando notoriedad y desparpajo hasta alcanzar una cumbre metalingüística en el episodio de esta semana, el quinto de la temporada 13. Ha sido nada menos que en voz de Loles León, quien interpreta el personaje Menchu Carrascosa pero sigue siendo inolvidable como Paloma, la mujer de Juan Cuesta (José Luis Gil) en Aquí no hay quien viva.

Loles León se acuerda de Paloma

Como bien saben los fans de Aquí no hay quien viva, uno de los momentos más sonados de la serie fue la desaparición del personaje de Loles León a partir del final de la segunda temporada, en el que Paloma cayó por la ventana del patio interior y quedó en coma para el resto de la serie. De ese incidente se desprendieron distintos rumores sobre disputas salariales que fueron atajados cuando la actriz se incorporó a La que se avecina en su novena temporada.

La sombra del carisma y desparpajo de Paloma es muy grande, por lo que muchos espectadores no dudaban en afirmar que Menchu cada vez les recuerda más ella. En el episodio 5 de la temporada 13, el propio personaje ha destacado su afinidad dentro de la ficción, haciendo un guiño meta muy agudo. En esta escena, el personaje de Loles León se refiere a una serie que solo se puede identificar como Aquí no hay quien viva y asegura: "Dejé de verla cuando tiraron a Paloma Cuesta por la ventana. Pobrecilla".

Por supuesto, el guiño explícito a esa situación ha sido recibido con mucho júbilo y regocijo por los seguidores de la serie, que lo han comentado entusiasmados en redes sociales. Reacciones que seguramente aumentarán a medida que más gente vea este episodio en Prime Video y también cuando se emita en abierto en Telecinco.

+Radiopatio siempre funciona.

-Habia una serie sobre eso.

+Yo deje de verla cuando tiraron a Paloma Cuesta por la ventana, pobrecilla.



Me acaba de explotar la cabeza con la frase de @loles_leon en #LQSA13 #LQSA — David 🤞 (@27carballo) December 2, 2022

Menchu recordando a RadioPatio,Aquí no hay quien viva y a Paloma Cuesta en 'La que se avecina'. 💝💖@loles_leon — 𝒜𝓁𝒷𝒶 (@Alba_Ramista93) December 2, 2022

Me explicas la referencia, no referencia sino el momento explicito en el que Menchu (Loles Leon) dice que venia AQNHV y que dejó de ver la serie cuando tiraron a paloma cuesta por la ventana? — Fer (@Fernanduki_) December 2, 2022

Ojo al guiño de Menchu (Loles León) a ANHQV, Radio Patio y Paloma Cuesta en el 13x05 de @la_queseavecina pic.twitter.com/56G1ehoOzg — Luis Portero Lázaro🖤🔻🇪🇸🏳️‍🌈 (@luis_portero93) December 2, 2022

