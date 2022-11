'La que se avecina' se acuerda de José Luis Gil, el gran ausente del regreso: "Lo echo tanto de menos"

José Luis Gil, además de un excelente actor de doblaje, es uno de los grandes símbolos de La que se avecina, como en su día lo fue de Aquí no hay quien viva. La ausencia del actor zaragozano, afectado del ictus que sufrió en 2021, está latente en el regreso de la popular serie de TeleCinco, que ha estrenado su decimotercera temporada, de ahí que sus compañeros le hayan rendido homenaje a través de un emotivo guiño alusivo a su personaje, Enrique Pastor.

Como suele ocurrir en las series, el guion justifica que no esté presente debido a que se encuentra de viaje. A los 17 minutos del primer episodio del retorno, Antonio Recio (Jordi Sánchez), que ha salido de la cárcel tras la locura que cometió (relacionada con Pablo Iglesias...), acude al piso de Bruno Quiroga (Luis Merlo) ansioso por ver a su amigo Enrique (formaban la extraña pareja, ya se sabe). Sin embargo, el pianista le dice para su sorpresa que está en Brasil.

"Su habitación le está esperando tal y como la dejó": te echamos de menos, Enrique ❤ #LQSA https://t.co/zCGA19tAuK pic.twitter.com/NIU0y6WzYA — Telecinco (@telecincoes) November 22, 2022

"¿Cómo en Brasil? ¿Se ha ido a ver bombones de licor sin su amigo del alma?", pregunta el singular Recio, a lo que Quiroga le explica, molesto porque pensaba que él era su gran amigo, que les ha ‘abandonado’ a los dos y que se ha ido a conocer a su nieto, "que Fran le va a hacer abuelo con un bombón de licor de esos".

"Ay, qué disgusto me has dado", comenta un desanimado Recio, a lo que Quiroga apunta que Enrique "va a volver". "Su habitación le está esperando tal y como la dejó", añade su compañero, tras lo que Recio entra en la misma y mira la cama emocionado. "Lo echo tanto de menos", expresa Quiroga, que le deja caer a Antonio que si se siente solo pueden tomar algo juntos un día. No obstante, Recio, airado, le contesta que "un mayorista nunca se siente solo", si bien luego recula para decirle que igual algún día se pasa paso para que le toque Chopin.

A la ausencia, confiemos que temporal, de Gil se suman las de Vanesa Romero, Víctor Palmero y Cristina Medina, que no siguen con sus personajes (Raquel, Alba y Nines). Medina ha superado el cáncer de mama que le diagnosticaron en 2021.

Por último, resaltar la significativa novedad de que las tramas ya no transcurren en Mirador de Montepinar sino en la céntrica calle Contubernio, 49, adonde se han trasladado la mayoría de los vecinos.

