Tras su repentina retirada de los escenarios, la actriz Amparo Larrañaga ha contado, por primera vez en televisión, el motivo que la llevó a tener que dejar de lado su vida profesional. Lo ha hecho este miércoles en Espejo Público, donde se ha sincerado con Susanna Griso.

La última vez que Larrañaga se subió a un escenario fue el pasado 11 de diciembre. A la mañana siguiente, la actriz ingresó en el hospital para someterse a una cirugía cardiaca. "En un ecocardiograma vieron que tenía una insuficiencia mitral severa que requería cirugía".

"Posiblemente era de origen reumático", ha apuntado la actriz. Ante esto, Susanna Griso ha destacado: "Hay muchos casos de insuficiencia mitral. Es algo que todas las mujeres nos deberíamos revisar porque, además, tenemos mucha tendencia".

"Es la primera causa de muerte entre las mujeres. Muchas se creen que es el cáncer de mama, pero no. Es esto", ha agregado la presentadora. "Mi hermana se murió de esto y no sabíamos que tenía un problema. A raíz de ello, nos hemos hecho pruebas todas las hermanas y dos han detectado problemas. De verdad, aprovecho esta entrevista para recomendar a todas las mujeres que nos miremos la válvula mitral porque es algo que no siempre funciona bien y genera arritmias y puede provocar problemas", ha apuntado Susanna Griso.

"Ha sido un susto, imagínate", ha destacado la actriz que, además, ha explicado que los médicos le aseguraron que debería esperar tres meses para completar su recuperación, por lo que prefirió contactar con un médico para que la interviniesen cuanto antes. En el momento de la operación, sobre la que Larrañaga ha recalcado que es de bajo riesgo, ha añadido que no entró al quirófano con miedo: "La noche anterior a la operación me rompí, estuve horas llorando. Tuve que echar a todos de la habitación del hospital".

Respecto a su vuelta a los escenarios, la actriz ha comentado que, tras haberse recuperado completamente, solo le queda dar la talla durante la hora y media que, aproximadamente, dura cada función: "Estoy muy nerviosa porque no sé cómo voy a salir ahí con las luces, el calor y las miradas de la gente de nuevo".