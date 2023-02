La joven Tania Medina, exconcursante de La isla de las tentaciones y Supervivientes, ha revelado a sus fans de Instagram que en sus últimos exámenes dermatológicos el médico ha encontrado dos problemas de salud que debe vigilar.

En primer lugar acudió al dermatólogo por una mancha que le había salido en el labio y a raíz de eso, el médico observó más cosa en la piel de la exconcursante.

"Me ha mirado la manchita del labio y me ha dicho que no es nada malo", hacía ver Tania, que deberá acudir periódicamente a revisar la evolución de esa mancha. Si va a peor, podría quitarse, con láser o medicamentos.

"Como es algo estético, se puede quitar. Yo voy a optar por el láser en caso de que me crezca más y no podré tomar el sol directamente en esta zona, usaré bálsamo", explicaba la exconcursante e influencer.

Pero además, le han dado un diagnóstico de cuperosis, que es un pequeño enrojecimiento de la piel, normalmente en torno a los pómulos y la nariz, que se producen por la dilatación de los capilares de esas zonas, a causa de un aumento de la presión sanguínea.

Tania Medina aseguraba a sus fans que había reparado en esas manchitas rojas, pero que "no les había dado importancia". El médico le ha recomendado no tomar el sol y de hacerlo, siempre con protección, "incluso cuando crea que el sol no está fuerte y especialmente en primavera y verano; que evite los rayos UVA y que no vaya a saunas, que lo elimine por completo; y tampoco puedo poner la calefacción porque hay que evitar que los cambios bruscos de temperatura", contaba Medina.

"Me dijo que lo que pudo ocasionar esto es la exposición extrema al sol en Supervivientes... Fue una experiencia única e inolvidable, pero no vean la que me está dando", acababa contando la exconcursante.