Primera novia infiel y el momento más duro de Elena en la 'La isla de las tentaciones 6': "¡No me lo esperaba!"

La sexta edición de La isla de las tentaciones está siendo un auténtico boom. Desde la primera entrega, las hogueras han sido de lo más movidas e incluso ya se sabe quién ha sido la primera novia en caer en la tentación.

Durante el Debate, presentado por Sandra Barneda, salieron varios avances de la próxima entrega que dejaron a muchos con la boca abierta. "El lunes vais a ver una de las hogueras más intensas, tanto de las chicas como de los chicos", dejaba claro la barcelonesa.

El Debate empezó mostrando las imágenes de David, quien le había sido infiel a Elena con María, una tentadora. En el último capítulo del programa, emitido este lunes, el joven se quedó con una gran desazón tras ver las imágenes de Elena durante la hoguera, quien, a juzgar por el vídeo, se creía que era la primera chica en caer en la tentación.

Sin embargo, el ángulo de la cámara a veces puede engañar. Según se ha desvelado en el Debate Elena no se besó con uno de los solteros, sino que fue Samuel quien le dio un beso en la mejilla, pero con el pelo largo de ella pareció otra cosa.

El público votó por ver los avances de la hoguera de David, quien se mostró apenado y se lamentaba de ser el "peor novio". "No se merece pasarlo mal. No la quiero hacer sufrir. Te lo juro", expresaba entre lágrimas en referencia a María, su pareja. El joven aseguraba sentirse perdido al saber que quería a Elena y que le gustaba María.

Por otro lado, la hoguera de Elena fue otra de las más votadas. La joven estaba desbastada con las imágenes que mostraban la infidelidad de su novio. "¡No, por favor no, no me lo esperaba! ¿Qué has hecho David, tío? No, David no, me dijiste que me querías, por favor", expuso desconsolada la joven, quien aseguraba que "no podía más".

La madre de Elena, que se encontraba en el plató del Debate, se entristeció al ver destrozada a su hija. "Creo que no era necesario hacerle pasar por lo que le ha hecho pasar", expuso dirigiéndose al padre de David, que también estaba presente.

El Debate tomó otro tono cuando los colaboradores empezaron a especular quién sería la primera novia en caer en la tentación. Muchos de los tertulianos apostaban por Marina y no iban mal encaminados. Las imágenes mostraron que Marina se dejó tentar por Manu en el jacuzzi, avances que a algunos tomaron de sorpresa pero otros ya lo veían venir.