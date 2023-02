La exconcursante de Supervivientes 2022 y de La isla de las tentaciones, Tania Medina, ha compartido con todos sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram los motivos por los que ha acudido al dermatólogo y el resultado de los exámenes médicos. "Me ha mirado la manchita del labio y me ha dicho que no es nada malo", explicaba Tania Medina, aunque tendrá que ir de manera regular a revisión para comprobar cómo evoluciona esta mancha y, si fuera necesario, eliminarla con un tratamiento farmacológico o con láser.

Sin embargo, lo que más ha preocupado a la exconcursante de televisión es que le han diagnosticado cuperosis. Se trata de una afección dermatológica que se manifiesta en la piel con la aparición de pequeñas manchas rojizas e irritaciones, sobre todo en pómulos, mejillas y nariz. La exconcursante de Supervivientes ha asegurado a sus fans que ya se había dado cuenta de la aparición de estas rojeces en su piel, pero "no les había dado importancia".

Signos de alerta de este problema dermatológico

La cuperosis provoca la aparición de "pequeñas lesiones vasculares que se producen en el rostro al presentarse un problema de microcirculación que afecta a los vasos sanguíneos de la piel", explican desde la Clínica González Cavada, especializada en la dermatología médica, estética y quirúrgica. Las pieles más propensas son aquellas de tez blanca y que presentan una mayor sequedad, al ser más sensibles y vulnerables ante la radiación solar y los cambios de temperatura.

"Me dijo que lo que pudo ocasionar esto es la exposición extrema al sol en Supervivientes… Fue una experiencia única e inolvidable, pero no vean la que me está dando", se sinceraba Medina en una publicación en sus historias de Instagram.

Algunas de las causas principales que pueden provocar esta afección en la piel son los cambios de temperatura, que hacen que "se dilaten o contraigan los vasos sanguíneos de la piel", los trastornos nerviosos o de tipo alimenticio, los problemas hormonales, o una mala circulación sanguínea. Asimismo, "existe un alto porcentaje de personas que tienen la enfermedad de cuperosis por tener antecedentes hereditarios", añaden en la clínica de dermatología.

"No puedo poner la calefacción"

Tania Medina también ha compartido las recomendaciones que le ha dado el médico para tratar este problema. Así, una de las principales es no tomar el sol y, en el caso de hacerlo, utilizar siempre protección. "Incluso cuando crea que el sol no está fuerte, y especialmente en primavera y verano", detallaba. También debe evitar los rayos UVA o el uso de saunas. "Tampoco puedo poner la calefacción porque hay que evitar que los cambios bruscos de temperatura", aseguraba la joven.

En este sentido, los tratamientos para abordar la cuperosis pueden ser variados, desde el uso de cremas vasoconstrictoras, hasta la aplicación de técnicas láser. Desde la Clínica González Cavada explican que las inyecciones "se recomiendan en casos de cuperosis extrema", mientras que la electrocoagulación consiste en "utilizar agujas sobre el capilar dilatado, cerrándolo mediante corriente eléctrica".

Por su parte, "el láser vascular es uno de los mejores métodos y más recomendados por los dermatólogos, porque no es nada doloroso y los resultados son duraderos", concluyen.