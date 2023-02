El calentamiento súbito de la estratosfera se ha retrasado, pero podría alterar el vórtice polar y traer frío en los próximos días

Se esperaba para finales de enero o principios de febrero, pero no se ha producido todavía. No obstante, el esperado calentamiento súbito de la estratosfera en el Ártico podría producirse en los próximos días y alterar el tiempo a medio plazo, según explican en eltiempo.es: "Es una situación potencial que podría cambiar la dinámica relativamente estable que ha imperado casi desde mediados de diciembre en nuestra región"

"Los modelos indican que habrá un calentamiento súbito estratosférico. Esto alteraría el vórtice polar y podría traer cambios en unas semanas", aseguran, lo que podría provocar una ola de frío polar a medio plazo. "Sus efectos suelen tardar unas 3 semanas en empezar a apreciarse", añade.

No obstante, también indican que son previsiones obtenidas por modelos meteorológicos y que todavía es pronto para que haya certezas sobre lo que puede ocurrir: "Tenemos aún mucha incertidumbre en las previsiones. Parece claro que se producirá un calentamiento súbito estratosférico y una reversión de los vientos zonales a 10 hPa. No obstante, no está claro si esta reversión se propagará a la troposfera. Y, en caso de hacerlo, habría que ver sus consecuencias y si nos afectarían".

El vórtice polar es la gran corriente de viento intensa que rodea los polos. Uno ocurre en torno al Polo Norte y otro al Sur. El que podría afectar a España sería el primero. Este vórtice tiene dos modos o estados, según explicaba a 20minutos Francisco Martín, experto de Meteored. Normalmente, se encuentra estable, que es el flujo que tiene una dirección de oeste a este. El flujo está controlado por el chorro polar, que es un río de aire a nueve kilómetros de altura muy intenso que mantiene el frío a la izquierda -el norte- y el cálido a la derecha -el sur-. En determinadas condiciones, sin embargo, el vórtice comienza a ondularse y debilitarse.

De momento, la entrada de un flujo desde el este de Europa continuará dejando este miércoles inestabilidad, con chubascos en el área mediterránea, y podrán ser fuertes y persistentes y con tormentas en algunas zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y área del Estrecho, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).