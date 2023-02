Wyoming parodia 'Pasapalabra' en 'El Intermedio' con Rajoy como 'concursante'

El Intermedio y Pasapalabra se hermanaron este martes para parodiar en el programa de La Sexta el de Antena 3, siendo el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su protagonista.

"Bienvenidos al concurso favorito de los expresidentes del Partido Popular. Hoy tenemos con nosotros a un joven de Pontevedra, Mariano, que se dedica a ser registrador de la propiedad cuando no hay Mundial"; anunció Wyoming.

Que añadió: "Ha venido a desbancar al ganador absoluto de este formato, José María Aznar". El presentador fue diciendo letras con diferentes significados políticos mientras los vídeos de las intervenciones del gallego aparecían rodeados del rosco de letras del espacio de Antena 3.

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Tras 'acertar' la A, la M, la E, la G, la F, el conductor del programa de La Sexta 'le hizo' la última pregunta de la noche: "Mariano, concéntrate que aquí te lo juegas todo", le aconsejó Wyoming.

"Con la A, nombre del próximo presidente de España y líder supremo de la derecha for ever and ever", preguntó el madrileño. Rajoy 'contestó' Alberto Núñez Feijoo, equivocándose.

Wyoming explicó el error: "Alberto Núñez Feijoo no era la respuesta que buscábamos, la correcta era Aznar. Mariano no se lleva el bote, pero sí el aplauso del público y, lo mismo, algún voto de Vox", concluyó.