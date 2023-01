Wyoming, en 'El Intermedio': "Quiero empezar con una noticia llamativa... ¡Vamos a morir todos!"

Wyoming comenzó la entrega de este martes de El Intermedio en La Sexta gritando un mensaje para sus espectadores: "Quiero empezar con una noticia llamativa... ¡Vamos a morir todos! No va a quedar ni el tato...", exclamó.

Y explicó el motivo de su afirmación: "Científicos de la Universidad de Pekín han descubierto que el núcleo interno de la Tierra, una bola de metal incandescente a miles de grados de temperatura, se ha frenado".

"Podría estar empezando a ir en sentido contrario. Eso significa que, probablemente, el núcleo de la Tierra es fan de Ricky Martin", bromeó mientras sonaba la canción de María del cantante puertorriqueño.

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

El presentador volvió a ponerse serio para reconocer que "voy a decir la verdad, no sé qué significa exactamente ese titular. Lo poco que he podido entender es que es un evento cíclico que sucede cada 70 años, por lo que hay mucha gente en el mundo que lo ha vivido al menos una vez".

"Podría afectar algo al nivel del mar y al clima de la Tierra. También que los días fueran algo más cortos, concretamente una milésima de segundo. He empezado tan apocalíptico porque si no, nadie me habría hecho caso...", confesó el conductor del programa.