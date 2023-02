Las cuatro cuentas bancarias remuneradas que ofrecen una rentabilidad del 5% TAE

Las continuas subidas que vienen experimentado los tipos de interés en los últimos meses para intentar contener la inflación han provocado que los bancos ofrezcan cada vez mejores condiciones a los clientes que les confíen su dinero.

Para los que quieren sacar rentabilidad a sus ingresos sin tener que prescindir de sus ahorros durante un tiempo, existen las cuentas remuneradas. Se trata de una especie de depósito que te ofrece cierta rentabilidad y que te permite tener tu dinero siempre disponible.

Con las cuentas remuneradas se pueden hacer transferencias, pagar las compras con tarjeta, recibir tu nómina o domiciliar los recibos de agua, luz o telefonía. Este producto dispone además de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos, que permite al titular, en caso de que una entidad quiebre, recuperar hasta 100.000 euros.

De lo que sí hay que ser consciente de que cuanta más vinculación (nómina domiciliada, recibos...) tengas con la entidad con la que contrates este producto mayor rentabilidad te ofrecerán.

En la actualidad, hay varias entidades que llegan a dar una rentabilidad de hasta el 5% TAE, aunque acceder a esta prebenda hay que cumplir una serie de condiciones, como domiciliar la nómina, contratar una tarjeta o domiciliar los recibos habituales.

Ibercaja y su Cuenta Vamos

Ibercaja ha lanzado recientemente la que ha calificado como "la mejor cuenta nómina remunerada del sector financiero español", que ofrece un tipo de interés de remuneración durante el primer año del 5% hasta un máximo de 6.000 euros de saldo y un 3% hasta 10.000 euros el segundo.

El producto en cuestión se denomina Cuenta Vamos y permite al titular obtener hasta 600 euros en dos años.

Los nuevos clientes que abran su cuenta a partir de febrero deben cumplir cuatro requisitos: la domiciliación de ingresos (nómina, pensión...) por un importe mensual mínimo de 1.400 euros, la contratación de una tarjeta con la que se efectúen, al menos, seis movimientos en el semestre; la domiciliación de recibos que supongan seis cargos por semestre y el uso de banca digital.

La operadora Yoigo remunera los 5.000 primeros euros

Yoigo, el operador del grupo MásMóvil, ha lanzado su propia cuenta bancaria con un remuneración del 5% TAE para los primeros 5.000 euros. Esto es el equivalente a 245 euros al año, y un 1% para el resto de lo depositado sin límite de capital. El alta es online, no tiene comisiones y para la remuneración no será necesario el depósito de la nómina, sino que valdrá con que el cliente domicilie un recibo de Yoigo. En caso de no domiciliar el recibo, la remuneración baja al 0,5% TAE.

CaixaBank ofrece además televisiones

La entidad catalana ofrecen hasta el 31 de marzo a los clientes con nóminas superiores a 2.500 euros al mes elegir entre recibir un televisor de 50 pulgadas o una rentabilidad de hasta el 5% TAE para los primeros 5.000 euros de saldo en cuenta durante dos años. Así, es posible ganar 500 euros brutos. Para nóminas superiores a 1.200 euros al mes, el regalo es un televisor LG de 32 pulgadas. Para obtener estos beneficios, además de llevarr la nómina, hay que domiciliar tres recibos y realizar tres compras con tarjeta al trimestre.

Cuenta Nómina de Bankinter

La Cuenta Nómina de Bankinter paga hasta un 5% TAE durante el primer año y hasta un 2% TAE durante el segundo para un saldo máximo remunerado de 5.000 euros, pero exige domiciliar una nómina de al menos 800 euros y cumplir otros requisitos para disfrutar de todas sus ventajas. En total, puedes conseguir 340 euros brutos en intereses en dos años.