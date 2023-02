Feijóo borra a Casado del pasado del PP y solo reivindica los históricos mítines de Rajoy y Aznar en Valencia

La Valencia que hace un año y medio aplaudía a Pablo Casado ha caído en el olvido del Partido Popular. El equipo del actual presidente del partido Alberto Núñez Feijóo no solo ha evitado la asistencia de su ex presidente de Génova a su Intermunicipal que celebran este fin de semana en Valencia, sino que, además, se ha 'olvidado' de recordar su gran hazaña de 2021 en esta capital. El mitin con el que Pablo Casado reunió a 9.000 personas en la Plaza de Toros en torno a las siglas del PP.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, solo ha recordado los grandes mítines de los dos presidentes populares que han llegado a La Moncloa: José María Aznar y Mariano Rajoy. "Esta tierra está en el ADN de nuestro partido, desde ese mítico cierre de campaña en Mestalla en 1996, que el presidente Aznar siempre dice que es uno de sus momentos más emocionantes de su carrera política".

"Pero también en las municipales que hemos celebrado en esta ciudad. La primera fue en el año 2001, con el mismo presidente Aznar. La siguiente fue en el 2014, con Mariano Rajoy y ahora estamos aquí de nuevo con el presidente Feijóo. Volvemos con ello a poner Valencia en el centro del municipalismo popular y español", ha señalado en la primera intervención de esta jornada, saltándose así el capítulo que escribió Casado en la misma plaza de toros, en octubre de 2021.

Génova no ha invitado a Casado por una razón: y es que en esta Intermunicipal quieren marcan perfil gestor. De ahí que sí hayan invitado a Aznar y Rajoy quienes coincidirán por primera vez en el mismo escenario desde hace ocho años. "Estamos hablando de expresidentes del Gobierno, no expresidentes del partido, hablamos de la gestión que hicieron Aznar y Rajoy y el siguiente presidente el Gobierno del PP va a ser Alberto Núñez Feijóo".

Por el contrario, los populares han sacado pecho de su ex alcaldesa Rita Barberá, a la que le persiguieron años de acusaciones por presunta corrupción, razón por la cual Rajoy le apartó de los focos. "En estas dos décadas han ocurrido muchas cosas, todos hemos cambiado mucho, a mejor por supuesto. Durante estas dos décadas hemos estado en el Gobierno y también en la oposición. Algunos desgraciadamente ya no están con nosotros como es nuestra añorada Rita [Barberá], pero sin duda hoy va a estar muy presente y no me cabe duda que va a seguir con muchísima atención esta Intermunicipal".