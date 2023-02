Los perros adoptados pueden llegar con una "mochila" a la espalda, así podemos ayudarles a superar un difícil pasado

Los perros perfectos no existen. Cualquiera que piense que comprando o adoptando un perro va a tener el perro perfecto está equivocado. Ya lo decía el escritor y educador canino Javier Ruiz: "Tanto en mi vida profesional como personal, siempre me he encontrado con perros que tienen un miedo, un lugar que no les gusta... algo".

Esto no debemos olvidarlo porque, especialmente cuando hablamos de perros que han tenido "vidas anteriores", es decir, una historia detrás, otra familia, nos vamos a encontrar con seres que, como nosotros, llevan su propia "mochila" a la espalda, sus traumas, miedos e inseguridades.

Que nuestros perros no sean perfectos es normal y debemos tratarlos como se merecen, con cariño, paciencia y ayudándoles a hacer desaparecer sus fantasmas. Adoptar un perro que viene de vivir con otra familia, que ha sufrido maltrato o que ha sido abandonado es un reto que no todos estamos dispuestos a afrontar.

Por eso, cuando nos ponemos en contacto con las protectoras, debemos dejar aconsejarnos sobre qué perros se adaptan mejor a nosotros y, si podemos hacernos cargo de uno de estos perros más tímidos, asustadizos o desconfiados, saber qué tipo de comportamientos nos vamos a encontrar, para saber también cómo responder.

El miedo a lo desconocido

Entre todos los problemas de comportamiento que puede sufrir un perro al llegar a un albergue o refugio, el miedo es algo común. "De repente están con gente desconocida, en un ambiente que no han visto antes y esto les puede producir miedo a cualquier estímulo", explica la doctora Ángela González Martínez, especialista en Medicina del comportamiento por el European College of Animal Welfare y Behavior Medicine, máster en Etología Clínica y Bienestar Animal por la Universidad de Zaragoza y responsable del Servicio de Etología del Hospital Veterinario Universitario Rof Codina en Lugo.

"También puede darse agresividad por miedo, tanto a personas como a otros animales desconocidos ya que, si un perro tiene miedo puede reaccionar o intentando irse y escondiéndose, quedándose paralizado o puede reaccionar con agresividad", detalla la experta.

Otro de los comportamientos comunes que puede tener un perro al llegar a un albergue es la ansiedad, precisamente por lo mismo, por encontrarse en un ambiente en el que no están sus tutores y que no considera su casa. "Estar mucho tiempo en el albergue les puede producir mucho estrés y ansiedad y afectará a su bienestar", añade González. "Esto a veces se traslada a su nueva casa de adopción".

Algunos problemas que podemos encontrar pueden ser miedo al ambiente urbano, a personas u a otros perros

Aunque muchos perros no tienen ningún problema más allá de que necesitan un periodo de adaptación cuando hay un cambio de familia, sí que hay perros que acarrean problemas por no haber tenido una socialización adecuada. "Algunos problemas que podemos encontrar pueden ser miedo al ambiente urbano, a personas u a otros perros y que muestren agresividad por ellos", explica la etóloga.

"También ansiedad por separación. Muchos perros igual no estuvieron solos nunca o los abandonaron por ansiedad por separación y claro, el volver al hogar le puede provocar el miedo de volver a quedarse solo", añade.

Ante este tipo de comportamientos, González recomienda adoptar en periodo vacacional para no tener que dejarlo solo de repente. "Hay que irles enseñando a quedarse solos paulatinamente", detalla. "Que no venga mucha gente a visitarlo al principio, dejarlo olisquear la casa y que sea él quien se aproxime a nosotros".

Muchos perros igual no estuvieron solos nunca o los abandonaron por ansiedad por separación y al volver a un hogar le puede provocar el miedo a quedarse solo

"Por supuesto, no utilizar nunca el castigo y siempre premiarlo por las conductas que nos interesa", continúa explicando. "Darles juguetes para que no utilicen nuestras cosas, bajarlos frecuentemente y premiarles por hacer sus necesidades fuera... Al final todos necesitan un periodo de adaptación que requiere de paciencia por nuestra parte".

Por último, la etóloga aclara que, aunque hay varios estudios que señalan que hay diferentes problemas de comportamiento asociados a razas concretas, "en realidad depende mucho del ambiente en el que haya vivido". "Cuando hablamos de perros con un pasado lleno de cosas malas (mínimo un abandono), tenemos que pensar que ese ambiente influye más que la raza del perro", concluye.