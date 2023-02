El curioso vínculo que une a Vicco, finalista del Benidorm Fest, con Alejandro Sanz: "Como una película de la que no he despertado"

Vicco se ha convertido en una de las ganadoras de la segunda fase del Benidorm Fest. La cantante, que recibió 135 puntos, se enfrentará este sábado 4 de febrero a los otros siete finalistas para decidir quién será el representante de Eurovisión 2023.

Su relación con la música comenzó desde muy pequeña, pues a los nueve años la apuntaron a clases de piano y desde los quince comenzó a recibir clases de canto.

Se adentró en la industria a través de YouTube, donde subía versiones como la de I will always love you de Whitney Houston, que por casualidades de la vida cayeron en manos de Alejandro Sanz.

En una entrevista para Eurovermú, un formato especial de RTVE relacionado con Eurovisión, la cantante cuenta cómo conoció al malagueño.

Fue en el años 2013 cuando, durante una actuación escolar, Vicco llamó la atención de una chica. Esta le dijo que su padre se dedicaba a la música y que le enseñaría sus vídeo para poder ayudarla a crecer.

Días más tarde, el padre de la chica se puso en contacto con Vicco. Este resultó ser el propio Alejandro Sanz. "Decidió apadrinarme musicalmente y ayudarme a hacer el paso a lo profesional", apunta.

Tras conocerse, el artista decidió nombrarla telonera de su gira Sirope, comprendida entre los años 2015 y 2016. "Eso fue como una película americana de la que todavía no despierto", asegura.