Recibir buenas y malas reseñas forma parte de la hostelería y, desde que el uso de internet se ha generalizado y todo el mundo puede aportar su opinión acerca de los establecimientos que visita, los hosteleros se han visto cada vez más expuestos a las críticas.

"El estado de la limpieza es digno de una inspección de Sanidad", apuntó un usuario, a lo que el propietario del Asador de Luis respondió: "¿Quieres que te barra la playa?". "Las zamburiñas no se deberían servir, ya que estaban malas, solo el olor ya te ponía sobre aviso", agregó otro internauta que, cómo no, obtuvo la respuesta de Luis: "¿Las zamburiñas olían mal? Tendrás el Covid y no tienes olfato".

Este viernes, El programa de Ana Rosa se ha trasladado al Asador de Luis, en O Grove (Pontevedra), desde donde el propio Luis ha respondido a las preguntas de la reportera y de los colaboradores presentes en el plató de Telecinco. "No nos ha recibido con un palo, pensábamos que nuestra presencia aquí iba a ser polémica", ha comentado la periodista Carmen Chao.

"Somos gallegos y tenemos mucha imaginación", ha comentado el hostelero respondiendo a la reportera, que le había preguntado de dónde salía "tanta poesía" para insultar a los clientes insatisfechos. "Es lo que, en cada momento, se merece cada reseña que vemos que no es de gente que estuvo aquí ni cosas que son normales para ponerlas en un establecimiento", ha agregado Luis.

"Este fin de semana pasado hubo solo quince meses, fueron bien atendidos y en las reseñas ponen que yo les ofrecí farlopa. Son cosas que no son normales. Mucha gente no entra porque no les dejo aparcar en mi aparcamiento, que es privado y solo para mi negocio, y me amenazan diciendo que me van a poner una reseña con la que voy a flipar. Yo estoy en la cocina, muchas veces ni los veo. Mucha gente no sabe ni quién es el dueño", ha apuntado el hostelero.

Por su parte, Patricia Pardo ha cuestionado a Luis acerca de sus comentarios: "¿No cree que es irrespetuoso y que no le viene bien a Galicia?". Así, Luis ha recalcado: "Llevo 43 años en este negocio, empecé con siete y tengo 50. Yo puedo aguantar críticas de cualquier cosa, se me puede ir la mano un día y echar un poquito más de sal. Pero todos los días voy a la lonja a comprar el pescado, no tengo ni intermediarios. Que alguien te ponga que la comida está en mal estado no lo puedo aguantar".

"Quieren comer encima de la playa y se quejan de que hay arena. ¿Quieres que te barra la playa? Hay cosas que no son normales. Después entran en el local, ven a mi madre con 80 años, que lleva toda la vida en este negocio, y se está tomando un café y dicen que van a pedir una inspección de trabajo porque hay una señora mayor trabajando", ha agregado Luis. "Yo no contesto mal a las críticas, es que me provoca risa lo que ponen. Chupagaitas es suave y lamefístulas también. Yo no ataco a la familia, sino a esa persona porque ponen cosas que no están pasando aquí", ha añadido el propietario.

"Hay gente que se cree con este derecho. Ahora mismo me ponen que se levantan todos los días a las 7 horas. Las ayudas que están dando a la gente se las tendrían que quitar, que busquen trabajo en el tiempo que echan poniéndome verde a mí en internet. No entiendo que una persona se levante a las 6:00 horas si no estuvo ni aquí. Yo me levanto bien, pero cuando veo estas cosas, tengo que contestar", ha agregado el hostelero.

"Algunos clientes me han reconocido que me ponen reseñas malas para que no venga tanta gente y poder comer más tranquilos. Yo no voy a estar en lucha con nadie. Puedo coger y dejar de contestar, pero no soy capaz. Yo soy así y no puedo", ha sentenciado Luis.