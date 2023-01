La oferta de empleo que indigna a las redes sociales: "No encuentran camareros"

No es la primera y, probablemente, tampoco será la última oferta de empleo que veamos que indigna a los usuarios de las redes sociales.

Este sábado, la cuenta especializada @SoyCamarero compartió la conversación entre un hostelero y una camarera en busca de trabajo. "No encuentran camareros", titula irónicamente el tuit. Y es que las condiciones laborales es lo que realmente ha llamado la atención de los internautas.

Ella, que cuenta con seis años de experiencia en esta profesión, le pregunta al hostelero por el horario y el sueldo. Él le responde que necesita camarera por las tardes de 18.00 hasta el cierre, aunque sin especificar la hora a la que cierra el local. Además, añade que "no hay día libre" y que cobraría 1.000 euros al mes, con un contrato de cuatro horas.

Como era de esperar, el tuit se ha hecho viral en la red social del pajarito y tiene multitud de reacciones de indignación. "La solución sería aceptar y a los dos meses denunciar a la inspección de trabajo", señala un usuario. "Pero mira que somos tiquismiquis. Ellos nos hacen el favor de pagarnos y nosotros nos quejamos por trabajarles 4 o 5 horas extras gratuitas cada día", dice, con sarcasmo, otro tuitero. "Lo que es un delito es tener esas pruebas y no ir a inspección del trabajo y denunciarlo, que se puede hacer vía web, por lo menos tienen conocimiento del tema y no por redes sociales que no va a ningún lado", denuncia un tercero.