Muñoz se desmarca de Espadas y Ferraz, apoya el AVE a Málaga y pide a Moreno "acelerar" con el proyecto

El anuncio realizado el pasado miércoles por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre la recuperación del proyecto de un AVE directo entre Sevilla y Málaga para conectar ambas ciudades en menos de una hora ha provocado una cascada de reacciones por parte del PSOE, aunque no todas en la misma dirección.

Así, el alcalde de la capital hispalense, Antonio Muñoz, ha dado este jueves la "bienvenida" a la propuesta de Moreno, a quien pidió que "acelere cuanto antes" la iniciativa para que "se convierta en una realidad en el mínimo tiempo posible". El regidor aseguró que acortar el tiempo de conexión entre las "dos ciudades económicas" de Andalucía es una "asignatura pendiente", ya que los tiempos actuales no son "competitivos" en comparación a otras urbes.

"Es evidente que Sevilla se encuentra en estos momentos en un nuevo ciclo inversor fruto del acuerdo que estamos alcanzando con la Junta en algunas materias, y también con el Gobierno central", dijo Muñoz, que se mostró convencido de que la puesta en marcha de la alta velocidad entre Sevilla y Málaga "va a redundar en beneficio de los ciudadanos, las empresas y, en definitiva, de las dos ciudades económicas".

En todo caso, puntualizó el alcalde, la propuesta de Moreno es "perfectamente compatible con el desarrollo de infraestructuras de AVE al resto de ciudades andaluzas". Y es que esto es precisamente lo que este mismo jueves ha defendido el secretario general del PSOE andaluz –y anterior alcalde de Sevilla–, Juan Espadas, que, frente a la urgencia manifestada por Muñoz, abogó por "priorizar" proyectos de alta velocidad con Almería, Granada y Huelva.

El socialista quiso dejar claro que "en el fondo" Moreno y él coinciden en que el AVE Sevilla-Málaga "debe hacerse", pero después de otros proyectos que, en su opinión, corren más prisa. Además, Espadas afirmó que el presidente de la Junta "no debe engañar a los andaluces", porque "sabe perfectamente" que esa "no es ahora mismo la infraestructura prioritaria".

También sobre este asunto se ha pronunciado el secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que considera que la propuesta de Moreno es "electoralista" o busca la "confrontación permanente" con el Gobierno central. Toda infraestructura que mejore el entorno geográfico de Andalucía debe ser bienvenida, admitió el socialista, pero lo que "nos parece extraño es que Moreno se tome la copa, pero piense siempre que la tenga que pagar otro".

En este sentido, Gómez de Celis también insistió en que la provincia de Almería requiere de unas infraestructuras del transporte que la Junta ha "enterrado diciendo que no había presupuesto", por ello, "llama la atención que no haya" dinero para esta provincia "y que sí lo pueda haber" para el AVE Sevilla-Málaga. Además, el socialista puso el foco en otras infraestructuras "muy importantes" para el área metropolitana de Sevilla, como los tranvías en superficie, que "no están contando con el apoyo" de la Junta.

Más allá del ámbito político, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, consideró la propuesta de Moreno una "excelente noticia" que es, añadió, una "larga demanda, casi ancestral, de los empresarios". Las dos ciudades, señaló, "van a generar un hub de competitividad, de desarrollo tecnológico y empresarial, de una fuerza importante", pero incidió también en que "tenemos que mejorar la vertebración de Andalucía de forma transversal sin olvidar provincias muy necesitadas en materia de ferroviaria".