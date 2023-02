Planes para el fin de semana: cartas en femenino y la fotografía en Flor

Fin de semana con planes tan atractivos como la presentación en dos conciertos de Guitarricadelafuente con su disco La Cantera; la exposición fotográfica de una artista fundamental en el panorama mexicano; una ópera española que no regresaba al Teatro de la Zarzuela desde la Guerra Civil; una obra de teatro que rememora la emocionante correspondencia entre dos escritoras españolas; un extraordinario guitarrista que dedica un concierto a la naturaleza; y, para finalizar, la imponente Novena Sinfonía de Beethoven, para celebrar el aniversario del Coro Nacional de España.

1. Fotografía. Flor Garduño en Casa de México

'Caballo con plumas' (1993) de Flor Garduño Casa de México en España

Casa de México está mostrando en sus salas una magnífica exposición dedicada a una de las artistas fotográficas más importantes de México, Flor Garduño. Ella posee un sentido de la composición muy poético, fruto de sus estudios que en un principio parecían encaminarle a la pintura y otras expresiones plásticas, y lo vierte en un extraordinario blanco y negro siempre atenta a la composición. Uno de sus maestros fue Manuel Álvarez Bravo, el más importante fotógrafo mexicano, del que también se nutrió para alejarse de corrientes foráneas y constituir un verdadero arte fotográfico autóctono, más centrado en el realismo que en el surrealismo que tanto influyó las tendencias de una época en su país.

Flor Garduño ha ido perfeccionando una técnica de impresión cuidadísima que da como resultado acabados de una calidad asombrosa, empleando una técnica muy usada en el siglo XIX como el paladio/platino. Una artesanía química a través de la cual reivindica la fotografía analógica frente a la digital, más extendida hoy en día.

Conformada por 66 obras, la exposición presenta piezas que la artista ha desarrollado desde la década de los ochenta hasta la actualidad. No se trata de una retrospectiva, sino de un intento de dar cuenta de las diversas vertientes asumidas por Flor Garduño, siempre orgullosa de representar lo que viene a referirse como fotografía compuesta, trabajo que requiere una preparación de los elementos para conseguir una composición adecuada.

'Edén' (2002) de Flor Garduño Casa de México en España

Precisamente esa diversidad se observa en los referentes que sirven para agrupar sus obras en apartados. Por ejemplo, los pueblos indígenas, sección que abre la colección con piezas como Camino al camposanto u otras en las que la luz del exterior apenas penetra en una oscura habitación donde habita la sabiduría.

Los animales conforman otro reino al que Flor atiende con su cámara, porque forman parte de su vida, son un "universo próximo y cálido", como indica Francisco Reyes Palma en el libro ilustrado que la Fundación Casa de México ha dedicado a esta muestra.

Un retrato de Juan Rulfo, vestido de traje en medio de la jungla, Francisco Toledo junto a sus animales, Antoni Tapies integrado en su obra, o Alejandro Jodorowsky tapando su boca con una mano de muñeco. Vicente Rojo parece formar parte de su propia escultura gracias a un contraste extremo. Todas son muestras de la capacidad retratista de Flor, de su habilidad para extraer retratos con elementos reveladores de cada personalidad.

' Cosmos' (México, 2016) de Flor Garduño Casa de México en España

Los paisajes captados en sus viajes también agrupan una buena muestra de fotografías. Arquitecturas y Paisajes busca el nexo entre la tierra y el cielo, a veces simbolizado por una nube de mariposas monarca destacadas sobre el blanco fondo. En estas vistas de la naturaleza, en ocasiones se cuelan referencias artísticas como una nube o un caballero con paraguas que se introduce en la playa, que nos remiten a la obra de Magritte. Algunas fotos ubicadas en Ucrania, en 2016, cuando nada hacía presagiar el horror que ahora se vive allá.

El desnudo femenino es otro delicado terreno explorado por Garduño, casi siempre empleando como modelos a con amigas y conocidas, para conseguir una aproximación más natural a sus composiciones. Estos trabajos son los últimos de la muestra y ponen un bello colofón a esta muestra que no deberían dejar pasar. Estará hasta el 12 de febrero abierta.

2. Teatro. 'Cartas vivas. Carmen Laforet y Elena Fortún'

Paula Rodríguez y Elena Sanz tras una de las representaciones de 'Cartas vivas' Adolfo Ortega

La escritora Carmen Laforet debió leer los libros infantiles que protagonizaba Celia, la niña madrileña que miraba con curiosidad y extrañeza el mundo de los adultos, allá por los últimos años veinte del pasado siglo. Su autora era Elena Fortún, quien comenzó a publicar en el suplemento infantil de ABC a instancias de Torcuato Luca de Tena.

Elena Fortún no era más que un pseudónimo, desde luego más apropiado para el relieve literario que el nombre de bautismo: María de la Encarnación Gertrudis Jacoba Aragoneses y de Urquijo. Fue una mujer de tremenda inquietud y determinación, lo que le llevó a escribir en revistas de vanguardia literaria como Noroeste, de la que teníamos noticia hace poco en la exposición dedicada a Las Sinsombrero; o a formar parte del Círculo Sáfico, un grupo de intelectuales lesbianas españolas. En este selecto ambiente trabó estrecha amistad, por ejemplo, con Matilde Ras, introductora de la grafología en España, con la que se intuye mantuvo una discreta relación amorosa.

Paula Rodríguez y Elena Sanz reviven en el Teatro Abadía el vínculo epistolar que unió a Carmen Laforet y Elena Fortún, a partir de las cartas reunidas y editadas por la Fundación Banco de Santander, homenaje a estas dos figuras tan relevantes de la literatura española del siglo XX. El espectáculo está dirigido por Paula Paz.

Dos mujeres que cuando comenzaron a escribirse vivían en diferentes continentes -a mediados de los años cuarenta-, puesto que Elena y su marido se habían exiliado en Buenos Aires, mientras Carmen Laforet permanecía en Madrid. Entre ellas había 35 años de diferencia, pero eso no suponía ningún impedimento para que surgiera una sintonía que llegó a lo más profundo de sus almas, sin concesiones jocosas o comentarios banales, hasta compartir una fe luminosa que las guió y aunó.

El tono de la representación es de gran recogimiento, plasmando el afecto que las unía a través de su correspondencia, leída con mesura y calma a la luz de un par de flexos sobre sendos escritorios, en un trabajo interpretativo muy delicado. En ocasiones se añaden voces en off de las mismas actrices, leyendo las cartas, o se incluyen algunas proyecciones de video que sitúan históricamente ciertos momentos.

En 'Cartas vivas' se recuerda la proximidad alejada de Carmen Laforet y Elena Fortún Teatro de la Abadía

Los avatares de sus respectivas vidas, limitados a una existencia con pocas excursiones y algunos infortunios, dieron pie a crear un universo propio y secreto en el que se desarrolló una intimidad extraordinaria. Sus caminos nunca pudieron unirse, pese a que Elena Fortún recaló en España en la etapa final de su vida, más concretamente en Barcelona, donde falleció en 1952, pero esta conexión tan auténtica quedó registrada en esos sobres que viajaban sin cesar portando la verdad más recóndita de sus respectivos sentimientos. Hasta el domingo 5 de febrero en el Teatro de la Abadía.

3. Música en directo. Guitarricadelafuente en el Price

Un retrato de Guitarricadelafuente Cedida

Este fin de semana llega Guitarricadelafuente al Circo Price. De nombre auténtico Álvaro Lafuente (Benicassim, 1997), es una figura que debutó el año pasado con un disco tan celebrado y rotundo como La Cantera.

Partiendo de la tradición popular, recorría en aquel trabajo un camino lleno de sugerencias sonoras y una producción cuidada al extremo. Con un susurro de voz apoyado sobre ritmos de folklore y aires flamencos de ida y vuelta, despliega una estética muy transgresora en la que se advierte la mano y la cabeza de Raül Refree. Frente a esta experimentación, Guitarricadelafuente puede marcarse una vidalita, un cante de ida y vuelta de aquellos que trasegaban de América a España. La milonga flamenca, la rumba, la colombiana, la guajira y la habanera se agrupan dentro de esta denominación. Con el solo apoyo de una guitarrica, homenajea al cantautor de Teruel Joaquín Carbonell, donde apunta un recuerdo de la Macorina. Los cantes de ida y vuelta cruzan el Atlántico, pero en ocasiones llegan apuntes sonoros de lugares tan interiores como Hungría y sus danzas, en el final de Quién encendió la luz.

Poseedor de un talento peculiar y seductor, su extrema originalidad le convierte en uno de los talentos más prometedores del momento. El conticinio (2018) fue grabada en su habitación con un micrófono de Singstar. De ahí a este disco La Cantera (2022) hay un buen trecho. Al parecer, la pandemia ha posibilitado que los trabajos que tenía previsto alumbrar nacieran con una mayor elaboración, lo cual es un efecto a celebrar. Aquí dejamos este video que más parece un cortometraje, por la riqueza de sugerencias que incluye, además de ser uno de los grandes temas del disco.

Su primera gira, La Girica, la empezó en 2019 y la continuó en 2020. Visitó distintas ciudades y festivales de España. En 2020, fue nominado a tres categorías de los Premios MIN de la Música Independiente: Mejor Artista Emergente, Mejor Canción del Año por Agua y mezcal y Mejor Videoclip por Guantanamera.

4. Ópera. 'La Dolores' de Tomás Bretón en la Zarzuela

'La Dolores' de Tomás Bretón se representa en el Teatro de la Zarzuela Elena del Real

La ópera La Dolores fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela en 1895 y no ha vuelto a subir a su escenario desde el mes de junio de 1937, representaciones aquellas en plena Guerra Civil, hace ahora más de 85 años. A ello se suma la conmemoración este año del centenario del fallecimiento de su autor, Tomás Bretón.

Bretón consiguió con La Dorores cumplir uno de sus grandes sueños: componer una ópera puramente española. Hay que tener presente que solo un año antes el compositor se había hecho famoso en todo el país como compositor de zarzuela, con un sainete lírico: La verbena de la Paloma. Sin embargo, en esta ocasión Tomás Bretón llevó al público a contemplar y a vivir una historia de tema rural que ya había conquistado la escena española de la época: La Dolores de Feliú y Codina; obra realista con unas muy fuertes dosis de dramatismo.

Guillermo García Calvo –director musical de la casa- se ocupa de la dirección musical, y ha querido señalar que La Dolores "es posiblemente la ópera romántica española más importante, sin duda alguna a la altura de las mejores óperas europeas de finales del siglo XIX".

Amelia Ochandiano, directora escénica de esta producción, destaca que la historia de esta muchacha, de La Dolores, se muestra como un aparente juego frívolo, festivo e intrascendente "que hemos querido resaltar en nuestra propuesta escénica, pero con un fondo siniestro y cruel que es casi imposible que no acabe en tragedia si no fuera porque Dolores no va a ser presa fácil, y sobre todo porque contra los deseos de amar, ser amado y entregarse al otro en cuerpo y alma, es casi imposible luchar".

Los dos repartos que ofrecerán esta obra hasta el día 12 de febrero están compuestos por Saioa Hernández y Carmen Solís, los tenores Jorge de León y Javier Palacios, los barítonos José Antonio López y Ángel Ódena, la mezzosoprano María Luisa Corbacho, la soprano Milagros Martín, el bajo Rubén Amoretti, el bajo-barítono Ihor Voievodin, los tenores Javier Tomé y Santiago Vidal, el barítono Gerardo Bullón o el tenor Juan Noval Moro.

5. Humor. 'La vida regulinchi' y 'Espíritu' en Fuencarral

Daniel Fez actúa en la Sala del Humor Fuencarral con 'Vida regulinchi'. JORGE PARÍS

El humor en escena tiene un lugar donde expresarse en la Sala de Humor Fuencarral, de la mano del grupo Cinesa, compañía líder en exhibición cinematográfica en España. Está en la misma calle Fuencarral y acoge funciones para todos los gustos, de la mano de algunos de los mejores humoristas de España, que en más de una ocasión han tenido que colgar el cartel de entradas agotadas en unas horas.

Entre los nombres más destacados está el de Santi Rodríguez, que presenta una comedia para morirse de risa. "¿Hay risa después de la muerte? ¿hay vida después de la muerte? ¿es muy caro? ¿hay vecinos? ¿qué me pongo?", se pregunta el actor.

Santi Rodríguez ha estado ya varias veces a puntito de cruzar al otro lado así que, por si acaso, ya tiene la mudanza preparada. Además, está empeñado en demostrarnos que está bien reírse cuando tenemos miedo, pero que nunca hay que tenerle miedo a la risa. Porque, si en esta vida las cosas no son fáciles, imaginemos cuando apenas seamos un espíritu.

Santi Rodríguez en su espectáculo de humor, 'Espíritu' Cedida

En esta misma Sala de Humor tenemos otra opción para echar unas risas con Daniel Fez, que presenta Estamos probando. Saldrá regunlinchi, un monólogo en el que habrá mucha interacción con el público y muchas historias de la vida de un influencer con poca fe en sí mismo.

Daniel Fez se considera un influencer del montón. En su espectáculo se podrá comprobar a través de un monólogo fresco, pero lleno de historias regulinchis, como él mismo las ha bautizado.

Empezó a crear su propio contenido en la plataforma Vine. Ahora se pueden ver sus vídeos en TikTok, Instagram y Twitter. Él se describe como "Hacedor de vídeos y cosas de esas". Cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en TikTok, supera los 390 mil seguidores en Instagram y en Twitter cuenta con más de 424.000 fieles.

6. Clásica. La Novena de Beethoven y la guitarra de Aguirre

Cartel del concierto de este fin de semana en el Auditorio Nacional Cedida

Dos opciones de música clásica para este fin de semana que no pueden ser más dispares en cuanto a dimensiones y conjuntos de intérpretes, aunque ambas con interés sobrado para formar parte de nuestras recomendaciones.

Por un lado, tenemos una de las obras eternas del repertorio sinfónico. Nada menos que la Novena Sinfonía de Beethoven. La interpretará la Orquesta y Coro Nacional de España, en un concierto que conmemora la fundación del Coro y de la Escuela Superior de Canto. Los conciertos tendrán lugar en el Auditorio Nacional de Música los días 3 y 4 de febrero de 2023, bajo la dirección de Antoni Ros Marbà.

En esta Sinfonía núm. 9 en Re menor, op. 125 de Ludwig van Beethoven participarán las voces solistas de Yolanda Auyanet (soprano), Inés López (mezzosoprano), Eduardo Aladrén (tenor) y César San Martín (barítono), y un grupo de coralistas de la ESCM.

Por otra parte, la Fundación BBVA continúa con su ciclo de guitarra española, en esta ocasión acogiendo el viernes 3 el talento de Rafael Aguirre, artista que está triunfando allá por donde pasa, con total merecimiento. Técnicamente es un prodigio, pero además posee un gusto exquisito, y salero para dar y tomar.

Rafael Aguirre actúa en la Fundación BBVA Liz Isles

En el programa encontraremos obras de Albéniz, Rodrigo, Falla, Chopin o Paco de Lucía, en un recorrido que resultará absolutamente cautivador, sin lugar a dudas. Todo culminará con el Intermedio de La boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez, pero antes también podremos escuchar El abedul, un tema de Dimitri Larmentiev que he dejado un poco más arriba, en un bello video grabado en el taller del padre de Rafael Aguirre, en Málaga.