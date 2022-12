Guitarricadelafuente: "Soy bastante impulsivo: me desvivo en la música y en el amor"

Tocó una guitarra por primera vez en la adolescencia y, sin saberlo, comenzó a trazar un camino que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Álvaro Lafuente (Benicassim, 1997), más conocido como Guitarricadelafuente, se dio a conocer gracias a sus vídeos en las redes sociales, y ahora se dedica plenamente a la música, una pasión que nunca fue una realidad tangible para él. Sin embargo, guiarse por lo que dicta el espíritu es lo que tiene: el riesgo puede esconder sorpresas agradables.

Al lanzamiento de su primer disco, La cantera, el cantante suma desde este viernes una nueva propuesta: Caramullo, un EP cuyas canciones pueden escucharse en Amazon Music en audio inmersivo Dolby Atmos. El músico lo define como "una selección de melodías de ambos lados del Atlántico, una especie de tornaviaje y de intercambio entre la península y Latinoamérica". Artista de sangre aragonesa, rinde culto a la tierra de sus abuelos con el título de su último trabajo, un emotivo adiós a una etapa de experimentación y autodescubrimiento.

¿Esto significa que el año que viene va a lanzar una propuesta musical distinta a la que ha ido mostrando hasta ahora? Sí. Ahora cierro una etapa, pero no quiero decirme demasiadas cosas a mí mismo. Cuando empecé La cantera, terminé haciendo una cosa totalmente diferente de la que había imaginado al principio. Estos tres años me han permitido experimentar mucho y descubrir nuevas formas de componer y de producir, y ahora quiero crear de cero una nueva historia que envuelva a las canciones. De momento me gustaría que convivieran en un mismo imaginario.

El caramullo representa, en Aragón, la porción que 'sobresale'. Usted lo explica como "la montañita en el plato de comida". El nombre del EP demuestra, de nuevo, su amor a las raíces y al provincialismo. ¿Diría que este trabajo es una especie de extensión de su anterior disco, La Cantera? Las cuatro canciones que conforman Caramullo las fui descubriendo con el tiempo, mientras hacía La cantera. Por eso, cuando se planteó la posibilidad de hacer el EP -porque al principio pensaba sacar una sola canción-, reversionando temas que me inspiran, pensé que podía ser una despedida de esta etapa: si el año que viene me direcciono hacia otra movida, volver a lo mismo no tendría sentido. Caramullo, al ser un disco tan clásico, acústico y tocado en directo, distaba mucho de La cantera, que está tan producido y tiene tantas elaboraciones. Por eso estas últimas canciones son un cierre, el caramullo.

Y al revés: la ternura en el sonido de Guantanamera llega a contrastar con la letra, que tiene algún toque gamberro. ‘Pa' sobrevivir me adentré en el humo / de tus cigarrillos acabamos hasta el culo’.

Sí, totalmente. Y con eso supongo que se demuestra que no quiero cerrarme. Busco escribir y crear cosas de todo tipo.

¿Diría que crea desde la emoción? Da la sensación de que es un músico de impulsos: se dejó dos carreras universitarias y desafió las creencias familiares para dedicarse plenamente a la música. Y le salió bien.

Soy una persona bastante impulsiva, sí. Siempre tengo más claro lo que no quiero que lo que quiero. Cuando algo no me gusta, no voy a explorarlo, pero si noto una chispa, si tengo una buena idea en la música, me desvivo por ella. Y me pasa lo mismo en el amor. Me vuelco siempre. Si vives las cosas... las vives bien. También te digo que la impulsividad ha hecho que, a veces, haya tomado malas decisiones, la verdad (risas).



¿Podría nombrarme alguna?Es que he cometido millones de errores en muchos aspectos. Me considero muy meticuloso para ciertas cosas, muy autocrítico, y lo he notado mucho en todo este tiempo que estuvimos grabando La cantera. Iba encontrando errores y recreando las piezas. Pero de todo se aprende.



¿Se ha planteado alguna vez qué sería de su vida si no se hubiera decantado por la música? Parece que este camino no entraba en sus planes: su primera guitarra la tuvo con 15 años y a partir de ahí empezó a aprender, de manera autodidacta, a la aventura.Realmente, nunca pensé en dedicarme a la música. Para mí, no era una opción realista. Siempre quise dedicarme a algo artístico, algo que tuviese algo de creatividad, pero la música no era una opción. De hecho, a mí lo que me gusta de hacer canciones es todo lo que la acompaña: crear ideas, visuales, pensar en nuevos proyectos… La suerte de ser músico es que puedes relacionarte con muchos aspectos del arte.