Petra Martínez, en 'Días de tele': "Quién me iba a decir a mí que me iba a acostar con un anciano"

Petra Martínez pasó la noche del miércoles por Días de tele. Julia Otero, no dudó en sacar el tema del polémico discurso que dio la actriz el año pasado en los premios Feroz, donde confesó que se masturbaba tres o cuatro veces al día.

La veterana actriz confesó que para su exposición se inspiró en la noche anterior a los premios, donde tuvo sexo con su marido. "Me dije a mí misma que quién me iba a decir que me iba a acostar con un anciano", dijo en tono cómico.

La intérprete se liberó al hablar de masturbación porque lo hace "tres o cuatro veces al día, ya por manía". Los tertulianos y la presentadora bromearon al respecto del comentario hablando de juguetes sexuales. Lo que no se esperaban era la respuesta de Petra Martínez: "Me regalaron un satisfyer". Entre risas confesó que aún no lo había utilizado.

El tema principal del programa giró en torno a las películas porno y su primera emisión en Canal +. Pese a que no justificaron la cosificación de la mujer en estas películas, analizaron la situación comprendiendo el modo de pensar de aquella época.

Otros temas de los que se hablaron fueron las letras sexistas, machistas e incluso violentas en las canciones de todas las épocas. Petra Martínez declaró que no podía opinar porque cuando acababan las canciones no entendía lo que habían dicho.

Carolina Iglesias, por su parte, dio su opinión afirmando que actualmente se mira con lupa la letra e incluso hay muchas canciones de reguetón que son de amor.