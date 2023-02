Anitta responde a las críticas por el vídeo en el que simula un acto sexual: "La gente tiene dos opciones, verlo o no verlo"

La cantante de reggaeton Anitta ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre el supuesto vídeo íntimo en el que aparece ella. El fragmento estaría relacionado con nuevo videoclip, por lo que se trataría de una filtración. En lugar de intimidarse ante la situación, la artista ha decidido responder con el carisma al que están sus seguidores acostumbrados.

En el vídeo aparecen ella junto con la modelo Yuri Meirelles en un popular barrio de Río de Janeiro realizando sexo oral. Lejos de negar los hechos, la cantante brasileña ha decidido atacar a los que la han criticado por la "hipocresía de los sectores más puritanos de la sociedad".

Según ha explicado mediante un comunicado al medio UOL: "Desgraciadamente, no podemos controlar a las personas que hacen estos vídeos y los publican. Lo que podemos hacer es esperar a que la gente vea el resultado más tarde. Después de una carrera tan larga, llegué a la conclusión de que soy un artista que no lucha siquiera por la libertad sexual, sino contra la hipocresía".

De este modo, Anitta refuerza su postura y asegura que su próximo trabajo será un éxito: "Suele ser una señal de que al público le encantará y de que será un gran éxito. Soy una artista que no se deja condicionar por lo que la gente diga u opine. Hago lo que me agrada. La gente tiene dos opciones: verlo o no verlo".

"Cuando vemos una escena en una película, en la ficción, nadie juzga ni pone a la actriz en esa posición. Pero la gente me pone a mí en esa situación. Y no tienen idea de lo que pasa. Desafortunadamente, estoy acostumbrada", ha asegurado la artista poniendo punto y final a la polémica.