El ocurrente e inesperado momento de Petra Martínez en los Premios Feroz hablando de la masturbación femenina en la vejez

Al igual que ocurre con los homenajes, los reconocimientos a figuras veteranas de la interpretación despiertan la emotividad y el aplauso. Esta sensación brotó al ver subir al escenario del Auditorio de Zaragoza en la gala de los Premios Feroz a Petra Martínez, reconocida por su estupendo trabajo en La vida era eso, por el que también opta al Goya. No obstante, de manera inesperada y al principio chocante, el cariz que adquirieron las palabras de la actriz trajo además el humor, la desinhibición y la naturalidad al hablar sin tapujos de la masturbación femenina en la vejez, lo que implicó una respuesta aun más entusiasta del público.

Tras recoger el premio de manos de Javier Cámara, la intérprete, popular por su participación en la serie La que se avecina, se quitó la mascarilla y la chaqueta. Estaba exultante y agradecida. Su estilo cómico se plasmó desde el principio: “Estoy muy contenta y al mismo tiempo un poco jodida porque resulta que todo lo que han dicho todos (los anteriores premiados) lo tenía yo pensado y ahora me encuentro con que no sé qué decir”, comentó de primeras, en medio de las primeras risas, para después citar a Juan, su marido (presente en la ceremonia), y afirmar que “le conocí mucho más joven”. “Nunca supuse que me iba a acostar con un anciano”, apuntó en un cariñoso guiño irónico sobre la edad de ambos.

Petra Martínez, feliz con su Premio Feroz Javier Belver/EFE

A continuación empezó a comentar aspectos de la obra, debut de David Martín de los Santos, contexto en el que de repente sorprendió: “En esta película, quitando toda la seriedad y lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente”. Con los aplausos y algún “¡bravo!” de fondo (y con su marido negando con la cabeza), Martínez añadió que “la masturbación está completamente callada, y entonces yo ahora por ejemplo me masturbo como tres o cuatro veces al día porque he cogido la manía. Y entonces Juan me dice ‘hija, por favor, vamos a la cama’, y le digo ‘yo prefiero en el sofá’ (…) Y yo me masturbo viendo a Javier (Cámara)”. El aludido, detrás de ella, divertido a la par que desconcertado, le respondió “por favor, pero que me conociste así (de pequeño)”.

“Hay muchas cosas que las mujeres no sabemos, algunas de mi edad, el ‘satisfaction’ (en referencia al satisfyer), que es muy bueno, es una cosa… no sé si alguna de vosotras lo habéis utilizado, pero es genial”, continuó. Para genial, el momento que regaló Petra, que después subrayó con cómplice rotundidad, tras haber indicado que no se creía que fuera la mejor actriz, “lo siento por mis compañeras, que son todas maravillosas, pero la mejor actriz soy yo”.

