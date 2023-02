La primera semifinal del Benidorm Fest se celebró este martes dejando un gran espectáculo musical en el que los nueve primeros participantes mostraron sus canciones y sus puestas en escena. Sin embargo, detrás de las cámaras, además de música, había mucho fraguándose, pues no han faltado las polémicas en esta segunda edición del concurso.

Algunos se han quedado en el camino -Sharonne, Sofía Martín, Meler, Twin Melody y Aritz Aren-, mientras que otros han conseguido un pase a la final -Alice Wonder, Fusa Nocta, Megara y Agoney-. Ahora queda esperar a conocer los otros cuatro clasificados de la segunda semifinal que competirán el sábado.

Pero, tras el final de esta primera gala, los ganadores ofrecieron una rueda de prensa que no estuvo exenta de titulares, pues Agoney se dirigió directamente al influencer Malbert y lo acusó de generar hate. Y es que el creador de contenido tiene un pódcast llamado La Red Room en el que Aritz Aren dio unas opiniones que no pasaron desapercibidas.

🔥LA RED ROOM🔥

Aritz opina sobre la competencia en el #BenidormFest



“La canción de Agoney no me encanta. Veo temas que son bailables pero yo no veo a la artista que pueda defender eso.”



Programa completo con 60 dias gratis: https://t.co/4vjeSxok7c#laredroom pic.twitter.com/UHX1jjSE4l — MALBERT (@ItsMalbert) January 18, 2023

"El estilo de Agoney no es el que suelo escuchar. Me parece una canción satánica, pero al final es un poco su concepto. No es la canción que yo escucharía en mi casa", declaró el intérprete de Flamenco, que no ha pasado finalmente a la final.

Los que no consiguieron el pase protagonizaron una rueda de prensa este miércoles por la tarde, y ahí fue donde Artiz Aren se pronunció sobre esta polémica, que no ha llevado bien, según aseguró.

"Soy una persona que nunca ha tenido el foco puesto siempre en lo que decía. Como bailarín siempre ha sido más fácil decir mi opinión y que no afectara tanto. Y tampoco soy la mejor persona expresándome, quizá sí que tengo que cuidar más mis palabras", comenzó diciendo. "Cuando vi el corte de Malbert yo no lo había percibido así y también me molesto que se viera así. Pedí disculpas".

Aun así, contó que no había hablado del tema con Agoney, pero si se encontraron en camerinos: "Fui a saludarle con miedo y él estuvo supermajo. Ha sido un malentendido. Ojalá haber sabido estar a la altura de ese momento y haberme dado cuenta de que mi opinión puede hacer un daño".

Podrán gustar más o menos (como todos) pero estas personas han trabajado para ofrecer un gran espectáculo y lo han conseguido!! El resto, es historia 🤍 https://t.co/ZmTCsWcUiY — Agoney (@Agoney) February 1, 2023

Rápidamente, el artista canario ha reaccionado a estas disculpas de Aritz, y lo ha hecho en Twitter demostrando lo que valora el talento de sus compañeros: "Podrán gustar más o menos (como todos), pero estas personas han trabajado para ofrecer un gran espectáculo. ¡Y lo han conseguido! El resto es historia".